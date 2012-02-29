نامزدی بازنشستگان برای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بازرسی کل کشور نسبت به نامزدی و به‌کارگیری بازنشستگان و بازخریدشدگان (غیرواجد شرایط قانونی) برای انتخابات ریاست فدراسیون­های ورزشی از جمله فدراسیون فوتبال، هشدار داد.

سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به وزیر ورزش و جوانان رسما که امروز چهارشنبه در اختیار رسانه ها قرار گرفت اعلام کرد هرنوع به‌کارگیری افراد بازنشسته در کلیه دستگاه­های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکت­های تابع و وابسته به آنها، به حکم ماده (41) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت جز با تصویب هیئت وزیران ممنوع است و نظر به تنفیذ اعتبار این قانون در ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه تردیدی در تبعیت از آن وجود ندارد.

در این نامه همچنین آمده است: با توجه به بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنج ­ساله پنجم توسعه، هرگونه به‌کارگیری بازنشستگان و بازخریدشدگان در اجرای قوانین و مقررات (به استثناء مقامات و اعضای هیئت علمی، ایثارگران و... ) در دستگاه­های اجرایی و دارای ردیف (بودجه) یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می­کند ممنوع است.

با توجه به استنادات قانونی فوق­الذکر، به‌کارگیری افراد بازنشسته و بازخریدشده (غیرواجد شرایط قانونی) و نیز شرکت در انتخابات رئیس و هیئت رئیسه فدراسیون­های ورزشی از قبیل نامزدی، منع قانونی دارد و تخلف از قانون محسوب می­شود.

براساس اعلام سازمان بازرسی کل کشور، فدراسیون­های ورزشی از جمله فدراسیون فوتبال به استناد بند 11 قانون لایحه الحاق بندهای 11 و 12 به قانون فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مصوب 11/3/1376، جزو نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می­شوند.

گفتنی است سازمان بازرسی کل کشور پیش از این نیز طی مکاتبات متعدد با وزارت ورزش و جوانان، بر رعایت قوانین و مقررات در برگزاری انتخابات فدراسیون‌های ورزشی از جمله فدراسیون فوتبال تاکید کرده بود و در صورت بی‌توجهی به این تذکرات و هشدارها، پیگرد­های قانونی را به عمل خواهد آورد.

این بحث در حالی از سوی سازمان بازرسی کل کشور مطرح شده است که پیش از این علی کفاشیان اعلام کرده بود، فدراسیون فوتبال یک نهاد غیردولتی است. نهاد غیردولتی دارای شخصیت حقوقی است و نهاد عمومی نیست و هیچ مشکلی در زمینه حضور بازنشستگان در انتخابات فدراسیون فوتبال وجود ندارد. ضمن اینکه اگر قرار بود چنین نامه ای - که جنبه هشدار دارد و برای ثبت نام نامزدهای بازنشسته در نظر گرفته شده است - صادر شود چرا قبل از ثبت نام کاندیداهای ریاست فدراسیون منتشر نشده بود تا انها هم تکلیف شان را بدانند.

انتخابات فدراسیون فوتبال روز 15 اسفندماه برگزار شده و علاوه بر رئیس، اعضای هیئت رئیسه و نواب رئیس‌های فدراسیون در صورت کسب آرای لازم از مجمع، انتخاب خواهند شد.