حمایت از تولید هشت نمایش در کردستان/ تلاش حوزه هنری برای اجرای عمومی

امین مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های حوزه هنری در راستای حمایت از تئاتر و نمایش در استان کردستان اظهار داشت: در راستای سیاست های محوری حوزه هنری و حمایت از هنرمندان استان که در راستای ترویج هنر و فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی گام بر می دارند در سال جاری از اجرای عمومی هشت نمایش صحنه ای و خیابانی حمایت شده است.

وی با اشاره به توانایی های هنرمندان استان کردستان بیان کرد: هنرهای نمایشی با وجود بزرگانی از استان در عرصه نمایش کشور و با برنامه ریزی ها و حمایت های بسیار خوب صورت گرفته و همچنین برگزاری منظم جشنواره های متعدد صحنه ای و خیابانی دارای جایگاه بسیار خوبی در تئاتر کشور است و همین موضوع سطح انتظار از تئاتر استان را نیز بسیار بالا برده است.

سرپرست حوزه هنری استان کردستان گفت: برگزاری جشنواره های مختلف در حوزه نمایش نشان دهنده ظرفیت های بسیار بالای این هنر در استان کردستان است که انتظار می رود در کنار برگزاری این جشنواره ها زمینه برای اجرای عمومی نمایش ها با حضور و استقبال مردم در استان کردستان فراهم شود.

مرادی با اشاره به لزوم گسترش تئاتر در بین علاقمندان این هنر گفت: حوزه هنری در سال جاری با رویکرد حمایتی به هنرمندان تئاتر از اجراهای عمومی صورت گرفته به فراخور موضوع حمایت کرده است و این روند حمایتی در سال آینده نیز با تخصیص اعتبار بیشتری ادامه دارد.

وی به شماری از نمایش های اجرای شده اشاره کرد و افزود: "ملعبه" به کارگردانی فرشید کرمی، "پری خان" به نویسندگی و کارگردانی بهار لطافتیان، "دیو و کچلک" به کارگردانی کیومرث نجفی، "برای آخرین بار" به نویسندگی قطب الدین صادقی و کارگردانی رضا سعید یانی، نمایش خیابانی "مگه دست فروشی عیبه" به نویسندگی و کارگردانی شاهرخ احمدی، "تاتاوی تر" به نویسندگی صابر دل بینا و کارگردانی اسعد فریدی، نمایش خیابانی "مسافر" به کارگردانی کژال راست بین و "جشنواره به انتخاب شما" به کارگردانی احسان زارع زاده از سقز برای حضور در هشتمین جشنواره سراسری تئاتر ماه مورد حمایت قرار گرفته است.

سرپرست حوزه هنری استان کردستان در پایان از برگزاری اختتامیه سومین جشنواره منطقه ای نمایشنامه نویسی قلم سبز در نیمه دوم اسفند ماه سال جاری و برگزاری سومین جشنواره منطقه ای نمایشنامه خوانی وتار از جمله دیگر برنامه های در دست اقدام حوزه هنری این استان اعلام کرد.