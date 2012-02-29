مردم رای های خود را در ساعات اولیه به صندوق های رای بیندازند

هومان بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روز گذشته چهار نفر از داوطلبان انتخابات در برخی از حوزه های انتخابیه خود رسما اعلام انصراف کرده اند.

مدیرکل ستاد انتخابات استان کرمانشاه افزود: آقایان "علی رضوانی" از حوزه انتخابیه شهرستان سنقروکلیایی، "جهانبخش رستمی" ازحوزه انتخابیه شهرستان اسلام آبادغرب و دالاهو، و در حوزه انتخابیه شهرستان کنگاور، صحنه، هرسین و بیستون نیز آقایان "غلامعلی شورچه" و"عزیزالله رحمتی" انصراف خود از این دوره از انتخابات مجلس را رسما اعلام کرده اند.

بهرامی تاکید کرد: افرادی که واجد شرایط رای دادن، هستند حتما سعی کنند که در روز اخذ رای شناسنامه و اصل کارت ملی خود را همراه داشته باشند درغیر این صورت برای دادن رای با مشکل مواجه خواهند شد.

بهرامی گفت: مردم سعی کنند بر طبق لیست مشخصات کاندیداها که در شعبه رای گیری بر روی لوح نصب شده برای آگاهی و معرفی بیشتر کاندیداها و برای اطمینان بیشتر اقدام به دادن رای به فرد مورد نظر خود کنند.

مدیرکل ستاد انتخابات استان کرمانشاه تاکید کرد: زمان رسمی برگزاری انتخابات ازساعت 8 صبح روز جمعه 12 اسفند ماه آغاز و تا ساعت 6 بعد ازظهر ادامه دارد و ممکن است بنا بر شرایط این مدت زمان تمدید شود.

وی در پایان تصریح کرد: مردم عزیز سعی کنند در همان ساعات اولیه اقدام به دادن رای خود نمایند و این کار را به ساعات پایانی موکول نکنند.