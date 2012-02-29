انتخابات گلستان با آرامش و امنیت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت صبح چهارشنبه در جلسه مشترک اعضای هیئت های اجرایی، نظارت و بازرسی شهرستان علی آباد کتول گفت: از برگزارکنندگان انتخابات درخواست می شود که با پرهیز از حاشیه پردازی و بزرگ نمایی خطاهای کوچک بر اصل انتخابات خدشه وارد نکنند و از هر گونه شایعه پراکنی جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: صداقت و پاکدامنی دو شرط مهم علاقمندی و معیار دلبستگی مردم به مسئولان و دست اندرکاران است و دلسوزان انقلاب اسلامی باید با پرهیز از تعصبات قومی و منطقه ای به شور و نشاط روز افزون انتخابات کمک کنند.



قناعت با تاکید بر این که کاندیداها با تاسی به قانون و اخلاق انتخاباتی درجلب آرای مردم کمک نمایند، افزود: در هر شعبه، کاندیداها می توانند یک نماینده داشته باشند و بر روند برگزاری انتخابات بدون دخالت در اجرا نظارت کنند.

وی گفت: امروز دشمنان قسم خورده نظام اسلامی و مردم همه توان خود را به کار گرفته اند تا انتخابات با حضور گسترده مردم برگزار نشود.



در این جلسه، روسای هیئتهای نظارت، بازرسی و اجرایی انتخابات استان گلستان حضور داشتند و بر انتخاباتی سالم و بر پایه اخلاق مداری، قانون مداری و مردمی تاکید کردند.