بازار داغ خرید شب عید با هدیه تبلیغات انتخاباتی/ ترجیح سیاست بر طبابت!

به گزارش خبرنگار مهر، تنها یک روز به مهلت قاتونی تبلیغات انتخاباتی کاندیداها زمان باقی مانده است، و در این میان خیابانهای شهر مملو از تبلیغات، پوسترها، بیلبوردها و.. شده است.

اسفندماه برای شهروندان زمان خرید نوروزی و نو کردن خانه است و از این رو خیابانهای شهر پر از رفت و آمد برای تهیه کالاهای مورد نیاز به ویژه پوشاک، کیف و کفش است.

در این میان به رسم معمول که فروشگاهها در صورت خرید میزان معینی کالا به مشتریان خود هدیه می دهند این روزها، تبلیغات و هدایای تبلیغاتی کاندیداها اشانیتون خرید نوروزی شهروندان را تشکیل می دهد.

هر خانواده ای که وارد فروشگاهها و مراکز تجاری شهر می شود، موقع خروج علاوه بر پاکتهای خرید تعداد زیادی بروشور و هدیه تبلیغاتی و تقویم سال 91را نیز به همراه دارد.

چهره شهر که در روزهای آخر تبلیغات حسابی انتخاباتی شده است، ولی حضور شمار زیادی از پزشکان شهر از تخصص های مختلف جالب توجه است ، حال چرا این عده سیاست را به طبابت ترجیح داده اند موضوعی است که توجه اغلب شهروندان را به خود جلب کرده است.

در میان کاندیداهای کرج بیشترین ثبت نام شدگان در گروه سنی سی تا سی و پنج سال با 41 درصد و کمترین تعداد در گروه پنجاه و شش تا شصت سال با سه و هشت دهم درصد قرار دارند.

از نظر شغلی بیشترین تعداد کاندیداهای تایید صلاحیت شده، کارمند با چهل و یک نفر، استاد دانشگاه ده نفر، معلم شش نفر، پزشک 4 نفر و بازنشسته 4 نفر بودند.

همچنین کمترین آمار مشاغل در میان این کاندیداها، مهندس، داروساز و قاضی بودند که هر کدام یکنفر است.

بیشترین مدرک تحصیلی کاندیداهای تایید صلاحیت شده را کارشناسی ارشد با تعداد 59 نفر، دکترا 13 نفر و کارشناسی با احتساب جانبازی 6 نفر است.

از مجموع کاندیداهای استان البرز 87 درصد مرد و 13 درصد زن هستند.

کمتر از دو روز تا برگزاری انتخابات با شکوه 12 اسفندماه و خلق حماسه ای دیگر در البرز فرصت باقیست و این روزها کاندیداها می کوشند با بهره مندی حداکثری از فرصت باقیمانده هر یک بر دیگری پیشی بگیرد.

به هر حال سه کرسی البرز در بهارستان در انتظار نمایندگانی است که قرار است با انتخاب مردم راهی مجلس نهم شوند.