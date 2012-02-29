سلطانیه : فعلاً اجازه دسترسی به سایت های نظامی را نمی دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر سلطانیه در گفتگو با خبرگزاری ترند آذربایجان درباره سفر نمایندگان آژانس به ایران و نتایج این دیدارها و مذاکرات گفت: همینطور که می دانید بالاخره بعد از چند ماه، ایران موافقت کرد که در رابطه با مطالعات ادعایی و یا ادعاهایی که یکی دو کشور بر علیه ایران دارند با آژانس صحبت کنیم و سوالات را پاسخ بدهیم و ابهامات را رد کنیم. این سوالات و این ادعاها، هیچ کدام در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (ان پی تی) نیست. ما هیچ الزام قانونی مطابق "ان پی تی" نداریم که در مورد این مسائل، پاسخ دهیم.

وی در ادامه به ممانعت از دسترسی آژانس به سایت نظامی پارچین اشاره کرد و گفت: سایتهای نظامی و یا مواردی که در این ادعاها آمده در مورد موشک و غیره، به هیچ وجه مطابق با وظایف آژانس نیست، اما چون ما کاملا درباره عملکرد خود مطمئن هستیم و می دانیم که هیچ نوع فعالیتهایی که آنها می گویند نداریم و همه اینها کذب محض است. آماده شدیم که با اینها گفتگو کنیم.

سلطانیه در ادامه افزود: در این دو دور مذاکرات قرار بود که فقط در زمینه چهارچوب تعامل دو طرف صحبت بشود. یعنی بر روی یک مدالیته و چهارچوبی توافق کنیم و بر اساس آن قدم به قدم به جلو برویم . مذاکرات با حضور مقامات عالی از بخشهای حقوقی و سیاسی و فنی برگزار شد تا مدالیته را نهایی کنیم و بعد بتوانیم به مسائل دیگر بپردازیم. تا زمانی که مدالیته را نهایی نکرده ایم و درباره چهارچوب به توافق نرسیده ایم، نمی توانند انتظار داشته باشند که دسترسی بدهیم. چون در هر دسترسی یا هر اقدامی باید دو طرف وظایف و تعهدات یکدیگر را بدانند.

سفیر ایران در آژانس در ادامه در پاسخ به آغاز غنی سازی سوخت 20 درصد نیز گفت: ما انتظار داشتیم که کشورها به مسئولیت خود در چارچوب اساسنامه آژانس عمل کنند. چون اساسنامه آژانس و ماده 4 معاهده ان پی تی می گوید کشورها موظفند که به کشورهای همدیگر در عضو یک معاهده کمک کنند. در این ماده حتی لغت "تعهد" را بکار برده است، یعنی این کشورها متعهد هستند که کمک کنند . وقتی ما سوخت لازم داریم برای ابعاد انسانی و کاربرد اهداف انسانی کشورها موظف به کمک هستند. ما دو سه سال بیشتر مذاکره کردیم و اینها حاضر نشدند به ما سوخت را بدهند. سوختی را که حدود 20 سال قبل از آرژانتین خریده بودیم، حدود 120 کیلوگرم با غنای تا 20 درصد بود. این مقدار اگر استفاده بشود و راکتور هر روز کار کند، چون بیمارستان های زیادی نیاز به دارو دارند، شاید حدود چهار تا پنج سال بعد تمام بشود و ما بیشتر نیاز داریم. بنابراین تاکنون 95 کیلوگرم تولید کرده ایم. در هر حال مهم این است که متاسفانه بدلیل اینکه اینها همکاری نکردند چاره ای نداشتیم که خودمان تولید بکنیم.



سلطانیه در باره نوسازی راکتور امیرآباد و لزوم آن نیز گفت: الان باید با همان کار کنیم. البته ما راکتورهای تحقیقاتی بیشتری لازم داریم که بتوانیم رادیو ایزوتوپ خودمان را تولید کنیم و حتی به کشورهای دوست و همسایه هم می توانیم بدهیم. چون ما این تکنولوژی را در اختیار داریم و این امکان را داریم که رادیو ایزوتوپ را به همه کشورهای همسایه بدهیم، بخاطر اینکه رادیو ایزوتوپها عمرشان کوتاه است و تا بخواهند از کشورهای دیگر وارد شوند می میرند. بنابراین اگر ما به کشورهای همسایه بدهیم خیلی برای آنها مفید است. امیدواریم که به هر حال راکتور 40 مگاواتی اراک هم راه اندازی بشود که اگر این راکتور راه اندازی بشود ما رادیو ایزوتوپ بیشتری را می توانیم تولید بکنیم.



نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای درباره مخالفت غرب با ایران گفت: مسئله خیلی روشن است . هم آمریکایی ها و هم اروپایی ها همه می دانند که غنی سازی با این همه برخوردهای غیر دوستانه و تحریم و قطعنامه تعلیق نخواهد شد. اینها هیچ توجیهی هم ندارند، نه توجیه حقوقی دارد و نه توجیه فنی دارد. در هیچ جای اساسنامه آژانس و متن ان پی تی، لغت "تعلیق و توقف" در زمینه فعالیت هسته ای نیامده است. یعنی همه کشورها حق دارند غنی سازی بکنند، فقط باید آژانس نظارت کند. کسی حق ندارد به کشور دیگری بگوید که بایستی متوقف و یا تعلیق کنی. خودشان هم فهمیده اند که این کار دیگر عملی نیست. باید خود را با این واقعیت تطبیق دهند. ما همیشه گفته ایم اگر سوالی، ابهامی نسبت به فعالیتهای هسته ای ما دارند، حاضریم کمک کنیم. در حال حاضر، علیرغم اینکه بر اساس ان پی تی. و پروتکل، هیچ تعهدی نداریم ولی همکاری می کنیم و مذاکرات را هم ادامه می دهیم که ابهامات رفع شود.



سلطانیه در پاسخ به این پرسش که آیا آژانس کاملا به تاسیسات هسته ای ایران نظارت دارد؟ نیز گفت: به صراحت می گویم بله، تمام تاسیسات هسته ای و تمام مواد هسته ای، حتی گرم به گرم مواد هسته ای زیر نظر آژانس است و این گزارشی هم که الان چاپ شده (آخرین گزارش مدیر کل آژانس در 26 فوریه) این گفته را ثابت می کند. دقیقا نوشته شده که چه تعداد بازدید از نطنز و اراک و دیگر تاسیسات هسته ای انجام شده است. هیچ سوالی هم ندارند و همه چیز زیر نظارت آژانس است. فقط این ادعاها و اتهاماتی است که از سوی آمریکا و بعضی کشورها مدام تکرار می کنند آژانس هم می خواهد این سوالها را از ما بپرسد تا حل بشود. این اتهامات و ادعاها در مورد مسائلی است که اصلا به فعالیت‌های هسته ای هم هیچ ارتباطی ندارد، ولی ما حاضریم همکاری کنیم و ابهامات را رفع کنیم.