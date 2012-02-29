به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی شامگاه سه شنبه در جمع هیئت‌های مذهبی استان قم که در حسینیه آقا سید حسن قم برگزار شد در سخنانی، با بیان اینکه این منطقه برکات زیادی داشته و تعدادی از مراجع بزرگ تقلید در این منطقه زندگی کردند افزود: این منطقه از مناطق اصیل قم است.



وی افزود: بنده افتخار می‌کنم که نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی هستم چرا که این شهر، دارای مردم با غیرت دینی و اصیل انقلابی است و امروز نیز بنده با تمام شوق و افتخار برای این مردم وارد عرصه انتخابات رفته‌ام.



رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه انتخابات همواره در کشور ما مهم بوده اما این بار بسیار حساستر است افزود: اگر مردم ما پای صندوق رای بیایند دشمنان تحریم‌های خود را پس می‌گیرند و این موجودات کوچک منطقه نیز با دیدن شکوه ملت ایران حرفی برای گفتن نخواهند داشت، اما اگر حضور کم باشد شروع به زبان درازی می‌کنند.



لاریجانی انتخابات را سرمایه‌ای ملی برای کشور دانست و افزود: این دوره از انتخابات بسیار حساس است که باید همه با حضور پر رنگ خود دشمن را پس بزنند.



حجت الاسلام علی بنایی نیز در سخنانی انتخابات را سرمایه‌ای اجتماعی برای کشور برشمرد و افزود: حرکت مردم قم در صحنه‌های اجتماعی همواره برای کشور دارای پیام بوده است که در انتخابات روز ۱۲ اسقند نیز مردم قم نشان خواهند داد که به خادمین خود وفادار هستند.



وی افزود: مردم قم در سال ۸۶ با انتخاب درست خود دکتر لاریجانی را به عنوان نماینده قم به مجلس فرستادند که امروز ثمره آن بعد از ۴ سال پیشرفت و عمران و آبادانی قم است.



نماینده مردم قم در مجلس عنوان کرد: اگر نمایندگان قم در مجلس به دنبال سیاسی کاری بودند امروز نمی‌توانستند کارنامه‌ای خدمات خود را به مردم ارائه کنند.