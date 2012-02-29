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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۲۲

پورابرهیم خبر داد:

تنظیم بازار شب عید در شبستر

تنظیم بازار شب عید در شبستر

شبستر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بازرگانی شهرستان شبستر از آغاز تمهیدات لازم برای تنظیم بازار شب عید در این شهرستان خبر داد.

شهروز پورابراهیم به خبرنگار مهر گفت: با توجه به نزدیکی ایام پایان سال و افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی پر مصرف و احتمال سود جوئی برخی افراد ، اقدامات موثری برای تنظیم بازار در سطح شهرستان شبستر انجام گرفته است.

وی اظهار داشت: گوشت ، شکر ، برنج و مرغ منجمد از جمله اقلام تهیه شده برای عرضه در نمایشگاه نوروزی هستند که توسط اداره بازرگانی شهرستان در آستانه این ایام بر پا می شود.

پورابراهیم افزود: میوه شب عید به میزان 170 تن شامل پرتقال و سیب به وسیله مباشر خرید و ذخیره سازی شده و در ایام عید در سطح شهرستان توزیع می شود.

رئیس بازرگانی شبستر تصریح کرد: اجرای طرح ویژه نظارت نوروزی91 از اول اسفند 90 تا پایان فروردین 91 با همکاری اکیپ مشترک بازرسی با مشارکت اداره تعزیرات حکومتی و بازرسان اصناف و بازرگانی در سطح شهرستان اجرا می شود. 

 

کد مطلب 1546842

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