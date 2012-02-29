رشد 5 درصدی آمار اهدای خون در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن منشدی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان انتقال خون ایران با اعلام این مطلب افزود: طی مدت یاد شده در کل کشور یک میلیون و 822 هزار و 619 واحد خون اهدا شده است که نسبت به سال گذشته نزدیک به 5 درصد افزایش داشته است.

وی گفت: طی مدت یاد شده استانهای قم، خراسان شمالی و استان مرکزی به ترتیب با 21،18 و 17 درصد رشد از بالا ترین آمار رشد اهدا نسبت به سال قبل برخوردار بوده اند همچنین استانهای فارس ، مازندران و گیلان به ترتیب بابیشترین کاهش اهدا مواجه بوده اند.

سخنگوی سازمان انتقال خون ضمن تشکر از تمامی اهدا کنندگان که در تک تک روزهای سال 90 و سالهای پیش با اهدای خون خود به یاری بیماران نیازمند شتافته و با سازمان انتقال خون همکاری کرده اند گفت: گرچه به پایان سال نزدیک می شویم و سفرهای نوروزی به زودی آغاز می شود اما هنوز بسیاری از شهرهای کشور درگیر برف و یخبندان هستند و اهدای خون در این استانها مشکل است.

وی خاطر نشان کرد: بدین سبب از مردم ایثار گرونوعدوست کشور دعوت می کنیم چه در این روزهای سرد چه طی ایام نوروز و سفرهای ابتدای سال بیماران را فراموش نکنند و در نظر داشته باشند وقتی که ایشان از زیبایی بهار و شکوفه های معطر لذت می برند ممکن است بهار زندگی خیلی از هموطنان در اثر کمبود خون پژمرده شود.