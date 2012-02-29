129 فقره تخریب و تصرف در اراضی ملی استان قزوین صورت گرفته است

سرهنگ اصغر معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از این میزان پرونده های تشکیل شده 49 فقره پرونده تخلف رفع تصرف و خلع ید شده است.

وی یادآورشد: همچنین در سال جاری سه فقره جلوگیری از رفع تصرف در حین ارتکاب به جرم به عرصه های طبیعی استان انجام شده است.

معصومی در ادامه با اشاره به اینکه تخریب و تصرف زمین بیشترین آمار تخلف و جرایم منابع طبیعی را به خود اختصاص داده تصریح کرد: با تغییر رویکرد سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و تشکیل یگان حفاظت میزان پرونده های تخریب و تصرف منابع طبیعی کاهش یافته است.

وی بیان کرد: با اقدامات پیشگیرانه از سوی یگان حفاظت منابع طبیعی استان و همچنین تعامل و هماهنگی با دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و سایر ارگان های ذیربط شاهد کاهش تخریب و تصرف اراضی در استان هستیم.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین راهکارهای مقابله با پدیده تخریب و تصرف به اراضی ملی را شامل دوبخش درون سازمانی و برون سازمانی برشمرد.

معصومی عنوان کرد: در بخش درون سازمانی مصمم هستیم با تامین اعتبار و نیروی انسانی، گشت و مراقبت از نقاط آلوده را تقویت و زمینه پیشگیری و برخورد به موقع با متعرضان به این عرصه ها را فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: در بخش برون سازمانی نیز راهکارهای اجرایی از قبیل هماهنگی با دستگاه قضایی و سایر دستگاههای اثرگذار از جمله نیروی انتظامی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

معصومی در پایان با بیان اینکه عوامل یگان حفاظت به محض رویت تخلف و بدون مجوز می ‌توانند با فرد خاطی برخورد و پرونده تشکیل دهند از مردم خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف و تصرف به اراضی ملی با این اداره کل تماس بگیرند.