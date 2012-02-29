اخبار کوتاه اداره تبلیغات اسلامی استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان زیارتی، آموزشی ویژه رابطان فرهنگی از مریوان به مقصد مشهد مقدس با حضور بیش از 34 نفر از رابطان فرهنگی این سازمان به مدت چهار روز عازم خراسان رضوی شد.

کارشناس امور فرهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان مریوان افزود: در سال جاری بیش از 30 طرح فرهنگی، هنری، آموزشی ویژه افراد تاثیرگذار بر روی جامعه از جمله کانون های فرهنگی هنری، هیئت های مذهبی، گروه های تواشیح به مدت هزار و 500 ساعت برگزار شده است.

آرام عباس افزود: از جمله کارهای فرهنگی آموزشی این سازمان اجرای چهار طرح فرهنگی به مدت 12 ساعت برای آموزش اصناف و بازاریان، مربی های فرهنگی، والدین دانش آموزان، طلاب و روحانیان جوان به طور جداگانه و هر جلسه سه ساعت بوده است.

تبلیغات اسلامی شهرستان مریوان دارای 30 خانه قرآن با 900 نفر عضو، شش کانون فرهنگی با هرکدام 20 عضو، 12 نفر رابطان فرهنگی و هیئت های مذهبی است.

حضور پرشور مردم در انتخابات موجب ناکامی و یاس دشمنان می شود

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قروه حضور پر شور و حداکثری مردم در نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی را باعث ناکامی دشمنان و مشت محکمی بردهان آنان دانست و گفت: حضور مردم در مقایسه با سال های گذشته با شکوه تر می شود و این حضور باعث شکست دشمن و پیروزی مردم و انقلاب اسلامی می شود.

حجت الاسلام علی رستمی تلاش دشمنان از طریق رسانه های گروهی و به کار گیری جنگ نرم برای مانع شدن از حضور مردم در انتخابات گسترده را راهکار اصلی آنها دانست و بیان کرد: مردم با حمایت از نظام اسلامی و در راستای حفاظت از آرمان های امام (ره) و رهبر فرزانه انقلاب، بار دیگر در انتخابات شرکت می کنند.

برگزاری گفتمان دینی در دانشگاه آزاد اسلامی قروه با محوریت مبارزه با جنگ نرم دشمنان

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قروه در این گفتمان اظهار داشت: امروزه دشمنان شکست خورده نظام و انقلاب اسلامی با استفاده از جذب جوانان به اعتیاد، تغییر سبک زندگی، رو آوردن به لباس های غربی، به ابتذال کشیدن جوانان با استفاده از شبکه های ماهواره ای و جلوه دادن حجاب به عنوان یک ضد ارزش جوانان را به راه انحراف کشانده که شیوه ای نوین از به دام انداختن جوانان است.

حجت الاسلام علی رستمی هدف از برگزار گفتمان های دینی را توجیه جوانان برشمرد و گفت: امروزه باید جوانان ما بیش از پیش هوشیار باشند و با بیداری مشتهای آهنین خود را بر دهان دشمنان بکوبند.