3500 پلیس نظم و امنیت صندوقهای رای در زنجان را تامین می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی شرفی افزود: یکی از تجلیات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تکیه بر آراء مردم بوده و برگزاری به طور متوسط سالانه یک انتخابات بیانگر مشروعیت و قدرت سیاسی نظام اسلامی است.

وی اعتماد حاکم بین مردم و متولیان اجرای انتخابات را از عوامل تاثیرگذار بر حضور باشکوه و گسترده مردم در انتخابات دانست و تصریح کرد: فرماندهی انتظامی استان زنجان با برنامه ریزی، اهتمام ویژه ای برای ایجاد فضای امن برای حضور گسترده مردم در انتخابات و تبلیغات نامزدها داشته است.

فرماندهی انتظامی استان زنجان با اشاره به برگزاری نشست های مختلف با نامزدهای انتخاباتی و اعلام انتظارات قانونی به آنان، ادامه داد: در نشست های مشترک با روسای ستادهای انتخاباتی نیز به تبادل نظر در خصوص اجرای هر چه بهتر قانون و تبلیغات انتخاباتی پرداخته شد.

سرهنگ شرفی، تشکیل 61 جلسه آموزشی با حضور کارکنان انتظامی برای تامین نظم و امنیت بهتر انتخابات را از دیگر اقدامات انجام گرفته از سوی نیروی انتظای برای برگزاری هر چه بهتر انتخابات پیش رو عنوان نمود و ابراز کرد:در جلسات آموزشی برگزار شده کارکنان آموزش هایی را در راستای استاندارد سازی رفتار فردی و قوانین انتخاباتی دیده اند.

وی افزود: سه هزار و500 نفر از کارکنان پلیس برای تامین نظم و امنیت انتخابات سازماندهی شده اند که ار این میزان دو هزار نفر به صورت مستقیم و 1500نفر به صورت غیر مستقیم تامین امنیت صندوق ها را به عهده خواهند داشت.

فرماندهی انتظامی استان زنجان اولویت استراتژیک نیروی انتظامی این استان در رابطه با بحث انتخابات را تاکید بر امنیت نرم افزاری پیشگیری،مواجه غیر مستقیم و غیر حضوری دانست و یادآورشد:195 تیم گشتی اعم از خودرو و موتورسیکلت برای رصد فضای انتخابات در حوزه اطلاعات،ترافیک و انتظامی راه اندازی شده است.

سرهنگ شرفی فضای موجود انتخاباتی را فضای امن و آرام عنوان کرد و افزود: نیروی انتظامی با اقتدار و انگیزه بالا شرایط را رصد کرده و خوشبختانه از زمان آغاز تبلیغات انتخاباتی تا کنون حتی یک مورد شکایت از طرف گروه های مختلف و حرکت غیر قانونی نامزدها نداشته ایم.

وی افزود: از تمامی نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان انتظار می رود در روزهای باقی مانده نیز با رعایت اصول قانونی تبلیغات، زمینه انتخابات سالم و پرشورا فراهم کنند.

متوفیات ناشی از حوادث رانندگی در استان زنجان امسال کاهش یافته است



مدیرکل پزشکی و قانونی استان زنجان، گفت: متوفیات ناشی از حوادث رانندگی در استان زنجان طی 9 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11.6 درصد کاهش یافته است.



مهدی فروزش به مقایسه آمار متوفیات ناشی از تصادفات 9 ماهه نخست سال جاری با مدت مشابه سال گذشته پرداخت و اظهار کرد: تعداد متوفیات ناشی از تصادفات رانندگی سال گذشته 325 نفر بودکه در سال جاری به 287 نفر کاهش یافته است.

وی ادامه داد: بیشترین کاهش در تعداد متوفیات ناشی از تصادفات در شهرستان زنجان با 35 درصد کاهش و بیشترین افزایش متوفیات تصادفات با 27.5 درصد افزایش متوفیات در شهرستان ماهنشان به وقوع پیوسته است.

مدیرکل پزشکی و قانونی استان زنجان، با اشاره به افزایش 30 درصدی متوفیات ناشی از رانندگی در جاده های خاکی استان زنجان، یادآور شد: طی 9 ماه نخست پارسال و امسال به ترتیب 23 و 30نفر در تصادفات جاده های خاکی روستایی جان خود را از دست داده اند .

فروزش، از کاهش 21 درصدی تعداد متوفیان ناشی از تصادفات داخل شهری استان زنجان خبرداد و افزود: طی 9 ماه نخست سال گذشته و امسال به ترتیب 57و45 نفر در تصادفات درون شهری جان باخته اند.

وی با بیان اینکه در سال جاری تعداد متوفیات تصادفات رانندگی در محل حادثه افزایش و تعداد متوفیات در حین انتقال به بیمارستان و در بیمارستان کاهش داشته است، گفت: کاهش تعداد فوتی های در حین انتقال به بیمارستان و در بیمارستان بیانگر دقت عمل پرسنل اورزانس استان زنجان می باشد.

مدیرکل پزشکی و قانونی استان زنجان به عوامل فوت ناشی از تصادفات اشاره کرد و گفت: امسال ضربه به سر در 145 نفر عامل فوت در تصادفات استان زنجان بوده که نسبت به سال گذشته 5.8 درصد کاهش یافته است.

فروزش افزود: عامل خونریزی و شکستگی ها در مرگ و میر ناشی از تصادفات سال جاری در استان زنجان نسبت به سال گذشته به ترتیب 36 و 8 درصد کاهش داشته است.