به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نخست اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته در رده های سنی پایه از روز یکشنبه با حضور 120 کاراته کا در ارومیه آغاز شد. بر اساس تصمیم کادر فنی رقابتهای انتخابی طی روزهای دوشنبه و سه شنبه برگزار شد و در نهایت 22 نفر به مرحله دوم اردوی آماده سازی دعوت شدند.

مرحله دوم این اردو قرار است طی روزهای 20 تا 24 اسفندماه بازهم در ارومیه برگزار شود و این نفرات به همراه نفرات اول تا سوم مسابقات قهرمانی کشور و نفراتی که موفق به کسب مدال در رقابتهای آسیایی و جهانی شدند وارد اردو خواهند شد. رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا تابستان آینده به میزبانی ازبکستان برگزار خواهد شد.

نفرات دعوت شده به اردو عبارتند از:

نوجوانان: صابرپوریان، وحید صادق (آذربایجانغربی) ، محمد گیلان پور و محمد قاهری(گیلان) علی بهبودی(مازندران)

جوانان: سینا یزدانی (گیلان) ، محمد رضا سرتیپی(توابع تهران) ، علی اصغرآسیابری(قزوین) ، سجاد بارانی و علیرضا هاشم زاده (گلستان) میلاد دسترس(اصفهان) ، میعاد یاری(کردستان)، سعید عباسی(گیلان)، نیما عزیزخانی(تهران)

امید: شادمان معصومی(کردستان) ، مهرداد پورشیب و سجاد حسن بیگی (ایلام) ، یونس نوروزی(مرکزی)شادمان وحیدی(کردستان) ، امیرآزادی(آذربایجانغربی) ، صادق پروری(بندرعباس) و مهران یوسفی (البرز).