مجتبی بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: در دومین نشست سراسری مدیران آموزشی دانشگاهها که 18 اسفندماه در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود، بازنگری آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان به طور جدی بررسی می شود.

وی گفت: در این نشست، پیشنهادات مدیران کل آموزشی دانشگاهها در خصوص هر گونه تغییر در این آیین نامه دریافت خواهد شد. پیش از این نیز نظرات برخی دانشگاههای دولتی و موسسات غیردولتی دریافت شده است.

به گفته معاون دانشجویان داخل وزارت علوم، با توجه به اینکه سری جدید نقل و انتقالات دانشجویان از اردیبهشت ماه سال آینده آغاز می شود بنا داریم این آیین نامه را تا آن زمان اصلاح کنیم.

بذرافشان در ادامه افزود: بازنگری سامانه خدمات آموزشی، تقدیر از مدیران آموزشی فعال و اجرای آیین نامه میهمانی و انتقال از دیگر محورهای این نشست خواهد بود.