نمایندگان مورد حمایت احزاب مختلف در خراسان جنوبی اعلام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته سیاسی آبادگران جهادی پس از بررسی‌های لازم کاندیدای مورد حمایت خود را در خراسان جنوبی نهایی کرد.

این معرفی با تاسی به وصیت حضرت امام (ره) مبنی بر اینکه نگذارید انقلاب به دست نااهلان بیفتد، بوده و در همین راستا تشکل آبادگران جهادی طلیعه‌ لیست خود را به عطر ایثار، شهادت و فداکاری معطر کرده تا مجلس نهم این روش را در پیش بگیرد و بتواند با این رنگ و بوی خدمتگزاری به مردم را گسترش دهد.

بنابراین در خراسان جنوبی پس از بررسی‌ های مختلف، لیست مورد حمایت آبادگران جهادی نهایی شد:

حزب آبادگران جهادی در حوزه انتخابیه بیرجند و درمیان علیرضا حسنی،حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه محمدرضا صابری، حوزه انتخابیه قائنات علی قربانی و درحوزه انتخابیه فردوس، طبس، سرایان و بشرویه محمد علی عبدالله‌ زاده را به عنوان نامزدهای مورد حماایت خود معرفی کرد.

لیست جبهه ایستادگی در خراسان جنوبی

در فاصله سه روز مانده به انتخابات 12 اسفند لیست نهایی جبهه ایستادگی نیز در خراسان جنوبی اعلام شد.

بر اساس این لیست در حوزه انتخابیه بیرجند و درمیان سید محمدباقر عبادی،حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه سید محمدصادق نیرومند،حوزه انتخابیه قائنات علی قربانی، حوزه انتخابیه فردوس، طبس، سرایان و بشرویه محمد فردوسی‌ پور به عنوان کاندیدهای مورد حمایت جبهه ایستادگی در چهار حوزه انتخابیه خراسان جنوبی اعلام شدند.

لیست مورد حمایت جبهه حامیان ولایت در خراسان جنوبی

لیست نهایی جبهه حامیان ولایت در خراسان جنوبی برای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

در این لیست نیز درحوزه بیرجند و درمیان، سید محمدباقر عبادی، فردوس، طبس و سرایان و بشرویه، محمد فردوسی‌ پور، قائنات، علی قربانیو نهبندان و سربیشه، سید محمدصادق نیرومند معرفی شدند.

لیست مورد حمایت کانون دانشگاهیان ایران اسلامی

لیست نامزدهای مورد حمایت کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در خراسان جنوبی نیز نهایی شد.

پس از سفر قائم مقام کانون دانشگاهیان ایران اسلامی لیست مورد حمایت این تشکل در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار حوزه انتخابیه خراسان جنوبی نهایی شد.

در حوزه انتخابیه بیرجند و درمیان محمدرضا مجیدی، حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه نظر افضلی، حوزه انتخابیه قائنات سید جواد جوادی ‌مقدمو در حوزه انتخابیه فردوس، طبس، سرایان و بشرویه محمد علی عبدالله ‌زاده معرفی شدند.

پیش از این جبهه پایداری، جبهه متحد اصولگرایان، چکاداندیشان و حامیان جوان دولت اسلامی در خراسان جنوبی لیست انتخاباتی دادند.