افراد به یکدیگر تیراندازی سیاسی نکنند/ مکتب ایرانی معنایی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی شامگاه سه شنبه در جمع هیئت‌های مذهبی استان قم که در حسینیه آقا سید حسن قم برگزار شد در سخنانی، بعد از انتخابات و تشکیل مجلس باید برنامه‌ای در اولویت کار نمایندگان قرار گیرد افزود: کار روزمره هم اقتصاد هم سیاست و هم فرهنگ را خراب می‌کند.



وی اظهار داشت: اولویت اول کار مجلس باید مسئله فرهنگ باشد و هیئت‌های مذهبی هم در واقع هسته‌های اصیل فرهنگ دینی است که باید تقویت شوند.



نماینده مردم قم در مجلس بیان کرد: برخی از جریان‌ها در اوائل انقلاب با دین برخورد ابزاری می‌کردند اماروحانیت و مراجع هیچگاه با دین چنین برخوردی نکردند و همواره اصالت دینی را مطرح می‌کنند.



انتقاد از جریان انحرافی



رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جریان انحرافی هیچ چیز نیست و حرف‌های سبکی می‌زند افزود: جریان انحرافی گاهی مکتب ایرانی را مطرح می‌کند، در صورتی که ایران یک سرزمین و مکتب یک جریان فکری است.



وی افزود: مکتب را می‌توان با مکاتبی همچون، مکتب ملاصدا و علامه طباطبایی مقایسه کرد و عنوان مکتب ایرانی معنایی ندارد و تنها موجی در جامعه ایجاد می‌کند که باعث انحراف اذهان می‌شود.



وی در ادامه عنوان کرد: جریان انحرافی حرف‌های سخیفی همانند دوستی با مردم اسرائیل مطرح می‌کند که این باعث شد تا روشنفکران کشورهای عربی این حرف را علم و آن را از ناحیه مسئولان ایران عنوان کنند.



جریان انحرافی معنویت کاذب و من درآوردی دارد



لاریجانی افزود: جریان انحرافی معنویت کاذب و من درآوردی دارد و باید توجه کرد کسی که می‌خواهد در مورد اسلام حرف بزند باید تحصیلاتش را داشته باشد و پابرهنه نمی‌توان در مورد اصالت دین حرف زد.



وی تصریح کرد: جریانات انحرافی چیزی نیست و مردم ما ریشه در دین دارند و این مشاجرات تنها برای سرگرم سازی است.



نماینده مردم قم در مجلس تاکید کرد: عاملی که می‌تواند مردم را در برابر تهاجم‌ها صیانت کند اصالت دینی است که این اصالت نیز از ناحیه مراجع و علما به مردم می‌رسد.



وی تصریح کرد: نباید گول روشنفکری‌های سیاسی جریان انحرافی را خورد، چرا که از آن‌ها استقامتی در نمی‌آید و بعد از مدتی کج می‌شوند.



مجلس در دوره نهم نقشه راه فرهنگی داشته باشد



وی با بیان اینکه در دوره نهم، مجلس باید نقشه راه فرهنگی داشته باشد افزود: باید تقویت فرهنگ دینی مردم در اولویت قرار گیرد و فرهنگ سرگرم کننده نباید دنبال شود و اگر کشوری می‌خواهد فرهنگ اصیلی داشته باشد باید تلاش کند فرهنگ دینی درستی داشته باشد.



رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه به وجود مشکلات اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت: اگر استراتژی درستی نداشته باشیم با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهیم بود که در این راستا باید برنامه عملی داشته باشیم.



وی با تقدیر از تلاش‌های دولت در بخش‌هایی همچون مسکن مهر و توجه به مناطق محروم کشور افزود: امروز اشتغال و گرانی مشکل اصلی کشور است که البته قابل حل است.



لاریجانی ادامه داد: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خوب است اما باید درست اجرا شود که در این راستا مجلس، دولت را موظف کرد تا نرخ‌ها را در طی ۵ سال آزاد کند و دولت نیز به بخش‌هایی همچون بهداشت و حمل و نقل و غیره توجه جدی داشته باشد.



وی اضافه کرد: تمرکز دولت و مجلس باید بر روی مسائلی همچون اشتغال و معیشت باشد و فضای کسب و کار در کشور رونق یابد و مردم به راحتی بتوانند سرمایه گذاری کنند.



وی با بیان اینکه واردات کالا در مجلس هشتم سخت شد افزود: واردات زیاد موجب ورشکستگی تولید کنندگان می‌شود و سرمایه کشور باید در بخش تولید هزینه شود.



افراد از تیراندازی‌های سیاسی و بد و بیراه گفتن بپرهیزند



وی در ادامه با بیان اینکه باید در حوزه مسائل داخلی کشور متحد بود و از دعواهای سیاسی پرهیز شود افزود: برخی از حرف‌هایی که در کشور از سوی فتنه گران و جریان انحرافی زده می‌شود موجب اختلاف می‌شود و سیاسیون باید از گذشته کشور بهره ببرند و از تیراندازی‌های سیاسی و بد و بیراه گفتن بپرهیزند و باید نیروهای کشور را روی هم گذاشت که عده‌ای متوجه این امر نیستند.



لاریجانی در ادامه عنوان کرد: ماجراجویان پس از انتخابات سال ۸۸ به عزت کشور لطمه وارد کردند اما چون ما راهبر داشتیم و دارای مردمی معتقد بودیم این توطئه به پایان رسید.



رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: معتقدم که مشکلات مردم باید در فضایی آرام برطرف شود و نمایندگان سربه سر هم نگذارند و دعوا نکنند.



وی در ادامه با انتقاد از حرف‌های وزیر امور خارجه آمریکا در خصوص رفراندم قانون اساسی جدید سوریه اظهار داشت: غربی‌ها می‌خواهند انتقام انقلاب‌های اسلامی مردم منطقه را از سوریه بگیرند و امروز هم تحولات منطقه آن قدر سریع است که فرصت تحلیل را از انسان می‌گیرد.



رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کشور سوریه در میان کشورهای عرب منطقه در طول جنگ ۳۳ روزه در برابر اسرائیل ایستاد اما برخی دیگر از کشورهای بی‌غیرت عربی نه تنها اعتراضی نکردند بلکه در پشت صحنه به اسرائیل کمک‌های اطلاعاتی می‌دادند.



لاریجانی افزود: غربی‌ها می‌گویند که باید در سوریه دموکراسی حاکم باشد و مردم این کشور نیز با برقراری رفراندوم و شرکت در آن می‌خواهند این امر را محقق کنند اما وزیر خارجه آمریکا می‌گوید ما این رفراندوم را قبول نداریم چون که مردم به بشاراسد بله گفتند.



آمریکایی‌ها به دنبال ماجرا جویی هستند



وی ادامه داد: آمریکایی‌ها به دنبال ماجرا جویی هستند که بخشی از این پروژه در سوریه دنبال می‌شود اما مقصد اصلی آن‌ها ایران است.



نماینده مردم قم در مجلس گفت: کشورهای اسلامی باید وحدت داشته باشند و از خود غیرت به خرج دهند و در برابر زیاده خواهی‌های استکبار بایستند.



وی با بیان اینکه بهانه جویی‌های غرب در خصوص مسئله هسته‌ای ایران دروغ است افزود: مشکل اصلی آن‌ها با رفتار ایران است که توانسته در منطقه تحول آفرین باشد و فرهنگ جهاد وشهادت را احیا کند.



لاریجانی افزود: امروز پاکستان و هند بمب اتمی دارند، اما آمریکا به دلیل دوستی با آن‌ها کاری به کارشان ندارد و با ایران که در پی ساخت بمب هم نیست ستیز می‌کند.