حضور حداکثری مردم در انتخابات نظام اسلامی را بیمه می کند

حجت الاسلام حسن لزومی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: این حضور پرشور، قدرت چانه زنی مسئولان را در مسائل جهانی افزایش می دهد.

وی بیان داشت: دشمنان نظام از راهپیمایی پرشکوه و عظیم مردم غیور کشورایران در بهت فرو رفته اند و امید است مردم با خلق حماسه ای دیگر شکست سنگینی را بر آنان تحمیل کنند.

امام جمعه پاکدشت ادامه داد: انتخابات برای جمهوری اسلامی یک فرصت با ارزش تلقی می شود ولی دشمنان می خواهند آن را به تهدیدی علیه نظام تبدیل کنند.

وی گفت: متأسفانه عده ای تلاش می کنند اصل انتخابات و سلامت آن را زیر سئوال ببرند و مردم نباید از فعالیت جریانهای فتنه و انحرافی غافل شوند، چرا که آنها همچنان فعال هستند و به شیوه های مختلف بیانیه تحریم انتخابات را صادر می کنند.

کاندیداها گرد و غبار نکنند تا مردم اصلح را انتخاب کنند

لزومی اضافه کرد: کاندیداهای نمایندگی نیز در راستای مقابله با جریانهای فتنه، از تخریب یکدیگر و گرد و غبار به پا کردن در فضای انتخابات پرهیز کنند تا مردم در بستری امن فرد اصلح را انتخاب کنند.

وی انتخابات را موضوعی اساسی و مهم برای حفظ نظام کشور خواند و تأکید کرد: نامزدهای انتخاباتی نباید از نقاط ضعف کاندیدای انتخاباتی رقیب خود سوء استفاده کرده و آن را وسیله ای برای تخریب وی قرار دهند.

امام جمعه پاکدشت افزود: آنها نباید عیوب یکدیگر را آشکار کرده و باید در عین رقابت، رفاقت کنند و در راه رقابتی سالم قدم بردارند.