کارتهای تخفیف بازدید از موزه ها برای شهروندان تبریزی ارسال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تراب محمدی گفت: در قالب این طرح، مردم و شهروندان تبریز برای بازدید و آشنایی بیشتر با داشته ها و تاریخ و هویت استان در موزه های شهر خودشان به دیدن این اماکن دعوت می شوند.

وی با اشاره به نتایج بسیار مثبت و موثر این طرح طی سه سال برگزاری آن یادآور شد: در ایام تعطیلات و پرگردشگر و نوروز علاوه بر ایام عادی شاهد حضور علاقه مندان بسیاری از موزه های متعدد و متنوع استان هستیم.

محمدی خاطرنشان کرد: امسال نیز کارتهای تخفیف بازدید از موزه ها و محوطه های تاریخی شهر تبریز چاپ و علاوه بر توزیع در درب منازل ساکنان شهر، در برخی نقاط پرتردد و تاریخی شهر نیز توزیع می شود.

دبیر ستاد دائمی تسهیلات سفر استان تصریح کرد: استفاده کنندگان از کارت تخفیف بازدید از موزه ها می تواند در تمام موزه مختلف شهر تبریز حضور یافته و از تسهیلات این کارت ها بهره مند شوند.

محمدی تشریح کرد: موزه آذربایجان، موزه مشروطه، موزه قرآن و کتابت، موزه سنجش، موزه قاجار، سایت موزه عصر آهن و موزه محرم در مدت اجرای این طرح میزبان مسافران و گردشگران و همشهریان هستند.

وی یادآور شد: کارت های تخفیف استفاده از موزه های شهر تبریز تا پایان تعطیلات نوروزی در روز 13 فروردین دارای اعتبار هستند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هدف از اجرای این طرح را دعوت دوباره شهروندان و گردشگران نوروزی به موزه ها و محوطه های تاریخی دانست و گفت: این اماکن بخشی از میراث گرانبهای گذشته را در خود جای داده اند که استقبال از این طرح از سوی شهروندان بسیار باعث خوشحالی است.

محمدی همچنین موزه های استان را با توجه به به دارا بودن ویژگی ها و اشیای منحصر بفرد نگهداری شده در آنها دارای جاذبه های فراوان گردشگران تاریخی و مردم شناسی عنوان کرد و گفت: در 9 ماهه نخست سال 90 بیش از یک میلیون نفر از موزه های استان بازدید کردند و همین موضوع در کنار چند عامل دیگر باعث اخذ رتبه اول موزه داری استان آذربایجان شرقی در سطح کشور شد .

وی گفت: موزه های شهر تبریز در کنار سایر موزه ها و محوطه های تاریخی آذربایجان شرقی همزمان با آغاز طرح تسهیلات سفرهای نوروزی پذیرای مسافران و گردشگران خواهد بود.