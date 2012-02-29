به گزارش خبرگزاری مهر، طبق این برنامه، نمایش آثار از یکشنبه 14 اسفندماه در سینما سپیده آغاز میشود و 23 اسفندماه به پایان میرسد.
در اولین روز نمایش فیلمها، "شور شیرین" به کارگردانی جواد اردکانی روی پرده میرود، "گیرنده" به کارگردانی مهرداد غفارزاده، "تلفن همراه رئیس جمهور" به کارگردانی علی عطشانی، "ملکه" ساخته محمدعلی باشهآهنگر و "بوسیدن روی ماه" به کارگردانی همایون اسعدیان به ترتیب در روزهای بعد روی پرده سینما سپیده میروند.
فیلم سینمایی "قلادههای طلا" به کارگردانی ابوالقاسم طالبی جمعه 19 اسفندماه اکران میشود و در ادامه فیلمهای سینمایی "یک سر واقعیت" به کارگردانی علی وزیریان، "ضد گلوله" ساخته مصطفی کیایی، "روزهای زندگی" به کارگردانی پرویز شیخطادی و "نارنجی پوش" ساخته داریوش مهرجویی از 20 تا 23 اسفندماه روی پرده میروند.
سینما "سپیده" که از سینماهای زیرپوشش حوزه هنری است، این روزها بازسازی و بهسازی میشود تا برای میزبانی این اکران ویژه مهیا باشد.
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