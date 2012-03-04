مراسم چهارشنبه آخر سال هیچ توجیه عقلی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله تقوی نیا چهارشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی پیشگیری از خطرات مراسم چهارشنبه پایان سال که در فرمانداری سمنان برگزار شد افزود: برگزاری این مراسم باعث ایجاد مزاحمت، تخریب و صدمه زدن به اماکن عمومی و ضرر رساندن به هم نوعان است.

وی اظهار داشت: موضوع مراسم چهارشنبه آخر سال مستند علمی، شرعی و عقلانی نداشته و برخی از مردم که به این عمل می پردازند در واقع یک کار بیهود و بی ارزشی انجام می دهند.

تقوی نیا افزود: اینکه نوجوانان و جوانان از روی آتش می پرند و مطالبی را می گویند هیچ پایه و اساس علمی، عقلانی و دینی ندارد و خانواده ها باید در جهت برچیدن این کار جاهلانه تلاش کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان تصریح کرد: این حرکت و رفتارها، غیر منطقی، غیر معقول و علمی است که می شود به جای آن ورزش و تفریحات سالم را جایگزین آنها کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: مردم به خصوص نوجوانان و جوانان فهیم و آگاه در این ایام از کارهای که موجب اذیت و آزار مردم خصوصا سالمندان می شود پرهیز کنند.