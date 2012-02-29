جهادگر عرصه های فرهنگی گیلان در جوار شهدا آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، عباسی از فعالان بسیجی، فرهنگی و مذهبی استان در پی یک حادثه رانندگی، در امامزاده هاشم ( ع) رشت دچار ضربه مغزی شده و به کما رفته بود، به دیدار حق شتافت.

مرحوم غلامرضا عباسی مسئول کانون طه النور رشت، عضو شورای هیئت عشاق الحسین (ع)، مدیرکانون قرآنی نجم الثاقب رشت و کارمند روابط عمومی شرکت گاز گیلان بود که در سطح این شهرستان به مدیریت برنامه های مختلف فرهنگی، مذهبی و تربیت نیرو به ویژه در سطح دانش آموزان مبادرت می ورزید.

به همین مناسبت استاندار گیلان با صدور پیامی این ضایعه جانسوز که به یقین ثلمه ای در فعالیتهای فرهنگی است را به همه مردم استان بویژه به همرزمان عرصه جهاد فرهنگی و خانواده معزز و مکرمشان تسلیت و برای بازماندگان صبر جزیل و اجر عظیم مسئالت کرد.

مهدی سعادتی اظهارامیدواری کرد: همه برادران و دوستان با تلاش مضاعف و خستگی ناپذیر با ادامه راه پر بهجتی که ایشان انتخاب کرده بود، موجب رضایت و آرامش روح این بردارعزیز و عدم احساس سستی و ضعف در مسیر پر برکتی که سالیان سال لحظات ارزشمند و پر برکت عمر خود را در آن سپری کرده بود، باشد.

مراسم تشییع و خاکسپاری مرحوم غلامرضا عباسی چهارشنبه ساعت 10 صبح در میدان شهدای ذهاب ( شهرداری ) رشت برگزار شد.