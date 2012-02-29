حداکثر استفاده را از تعطیلات داشتیم/ روحیه باخت نداریم

اصغر شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت تیم مس سرچشمه تصریح کرد: خوشبختانه اردوی خوبی در جزیره کیش داشتیم. تمرینات ما در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد و علاوه براین روحیه بازیکنان هم تغییر کرد. فردا این اردو به پایان می‌رسد و ما تمرینات خود را در کرمان ادامه می‌دهیم.

وی افزود: ما هر کاری را که لازم بود برای تیم انجام بدهیم، انجام دادیم. در واقع حداکثر استفاده را از این تعطیلات بردیم و می‌شود گفت این تعطیلات به نفع تیم ما بود. دیگر در هشت هفته باقیمانده عملکرد تیم و نتایجی که می‌گیریم به آمادگی ذهنی و بدنی بازیکنان در مسابقات بستگی دارد.

سرمربی مس سرچشمه با بیان اینکه تمرینات تیمش بدون هیچ مصدومی برگزار شده است، تاکید کرد: ما آماده شروع بازی‌ها هستیم. بازیکنان روحیه باخت ندارند و برای پیروزی و حفظ تیم در لیگ برتر به میدان می‌روند. البته اولین مسابقه ما جمعه هفته آینده با نفت تهران است که امیدوارم بتوانیم با شکست این تیم بازگشت خوبی به لیگ داشته باشیم.

شرفی در بخش دیگری از صحبت‌هایش در خصوص انتخابات فدراسیون فوتبال هم گفت: امیدوارم هر کسی که به نفع فوتبال کار می‌کند و دور از مسائل خطی و جناحی است به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شود. با این حال فکر می‌کنم از میان این سه گزینه عزیزالله محمدی که اشراف کاملی به فوتبال و لیگ دارد بهترین گزینه ریاست باشد.

وی درباره شائبه دخالت وزارت ورزش در این انتخابات خاطرنشان کرد: من نمی‌توانم در این باره قضاوت کنم. ضمن اینکه حوصله این صحبت‌ها را ندارم، چرا که هر چه بیشتر وارد این مباحث شوی به انتها نمی‌رسی.

انتخابات فدراسیون فوتبال دوشنبه هفته آینده برگزار می‌شود. عزیزالله محمدی، علی کفاشیان و محمد حسین قریب سه گزینه نهایی ریاست فدراسیون هستند.