به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون پهلوانی و زورخانه‎ای، با توجه به طرح موضوع تخلفات متعدد و مستمر مسئولان فدراسیون بین‎المللی زورخانه‎ای (IZSF) طی 6 سال گذشته که برخلاف قوانین و عرف بین‎المللی و توافقات امضا شده فی‎مابین بوده است، کمیته انضباطی فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای ایران موضوع را در نشست سی‌ام بهمن ماه خود بررسی کرد.

صدها مورد جذب و اعزام غیرقانونی عناصر و عوامل فنی فدراسیون پهلوانی و زورخانه‎ای ایران به خارج از کشور بدون موافقت فدراسیون ایران و مجوز شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان، حضور غیرقانونی در زورخانه‎ها و فضا سازی و تخریب علیه فدراسیون ایران و هیئت‎های استانی، ایجاد اختلال در امورات داخل کشور با برقراری ارتباطات غیر قانونی با نهادهای داخل کشور و ... از تخلفات مشهود فدراسیون بین‎المللی زورخانه‎ای بود که در نشست اخیر به آنها رسیدگی شد.

با بررسی کامل این موارد کمیته انضباطی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای امروز رای خود را صادر کرد که بر اساس آن امیر حسینی، دبیرکل فدراسیون بین‎المللی (IZSF) با توجه به اینکه محور و منشاء تخلفات فوق الذکر بوده است از 9 اسفندماه به مدت 2 سال از ورود به تمام زورخانه‏‎ها، مسابقات، مراسم و ... مرتبط با این ورزش در سطح کشور محروم شد.

همچنین به منظور پیشگیری از هرگونه ناهماهنگی و اختلال در امورات داخل کشور طبق قوانین و عرف موجود میان فدراسیون‎های ملی و بین‌المللی و بر اساس توافقات امضا شده فی‌مابین و بخشنامه‌های فدراسیون وزارت ورزش و جوانان ورود رئیس، دبیرکل، رئیس کمیته فنی و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون بین‌المللی پهلوانی و زورخانه‎ای به تمام زورخانه‎ها، مسابقات، مراسم و ... مرتبط با این ورزش در سطح کشور بدون هماهنگی و کسب مجوز کتبی از فدراسیون ایران اکیدا ممنوع است. ضمن اینکه برقراری هرگونه ارتباط مستقیم از طرف فدراسیون بین‎المللی با افراد حقیقی و حقوقی داخل کشور و بالعکس فقط از طریق فدراسیون ایران مجاز است.