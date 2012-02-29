به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون پهلوانی و زورخانهای، با توجه به طرح موضوع تخلفات متعدد و مستمر مسئولان فدراسیون بینالمللی زورخانهای (IZSF) طی 6 سال گذشته که برخلاف قوانین و عرف بینالمللی و توافقات امضا شده فیمابین بوده است، کمیته انضباطی فدراسیون پهلوانی و زورخانهای ایران موضوع را در نشست سیام بهمن ماه خود بررسی کرد.
صدها مورد جذب و اعزام غیرقانونی عناصر و عوامل فنی فدراسیون پهلوانی و زورخانهای ایران به خارج از کشور بدون موافقت فدراسیون ایران و مجوز شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان، حضور غیرقانونی در زورخانهها و فضا سازی و تخریب علیه فدراسیون ایران و هیئتهای استانی، ایجاد اختلال در امورات داخل کشور با برقراری ارتباطات غیر قانونی با نهادهای داخل کشور و ... از تخلفات مشهود فدراسیون بینالمللی زورخانهای بود که در نشست اخیر به آنها رسیدگی شد.
با بررسی کامل این موارد کمیته انضباطی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای امروز رای خود را صادر کرد که بر اساس آن امیر حسینی، دبیرکل فدراسیون بینالمللی (IZSF) با توجه به اینکه محور و منشاء تخلفات فوق الذکر بوده است از 9 اسفندماه به مدت 2 سال از ورود به تمام زورخانهها، مسابقات، مراسم و ... مرتبط با این ورزش در سطح کشور محروم شد.
همچنین به منظور پیشگیری از هرگونه ناهماهنگی و اختلال در امورات داخل کشور طبق قوانین و عرف موجود میان فدراسیونهای ملی و بینالمللی و بر اساس توافقات امضا شده فیمابین و بخشنامههای فدراسیون وزارت ورزش و جوانان ورود رئیس، دبیرکل، رئیس کمیته فنی و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون بینالمللی پهلوانی و زورخانهای به تمام زورخانهها، مسابقات، مراسم و ... مرتبط با این ورزش در سطح کشور بدون هماهنگی و کسب مجوز کتبی از فدراسیون ایران اکیدا ممنوع است. ضمن اینکه برقراری هرگونه ارتباط مستقیم از طرف فدراسیون بینالمللی با افراد حقیقی و حقوقی داخل کشور و بالعکس فقط از طریق فدراسیون ایران مجاز است.
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