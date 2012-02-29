نامزدهای جبهه پایداری ناشناخته هستند/ حدادعادل درنظرسنجی انتخاباتی اول است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه رهبر عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در نشست جوانان مجلس نهم که در موسسه آموزشی موتلفه اسلامی برگزار شد، با اشاره به اینکه مردم باید در انتخابات 12 اسفند شرکت کنند، افزود: امروز ایران اسلامی به پیشرفت های بسیار خوبی در حوزه علمی دست یافته است، همچنین امروز ایران اسلامی در منطقه جایگاه خود را به خوبی نشان داده است به همین جهت باید مردم مشارکت بالایی را در انتخابات داشته باشند.

این نماینده مجلس در ادامه سخنانش به انتقاد از ساختار یکی از ائتلاف های موجود در فضاهای انتخابات پرداخت و گفت: یکی از ائتلاف ها در فهرست انتخاباتی خود با برخی از چهره های اصلاح طلب ائتلاف کرده است، ضمن آنکه به عملکرد یکی از نمایندگان مجلس که در این فهرست قرار دارد، وارد کرده است.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، در ادامه این نشست انتخاباتی در پاسخ به این سوال که چرا اصولگرایان تحول خواه نقش تأثیرگذاری را در جبهه متحد اصولگرایان ایفا می کنند، افزود: اینگونه نیست، در ساختار وحدت اصولگرایان تشکل های عضو حضور دارند، و اعضا به این جمع بندی رسیده اند که مسئولیت انتخابات بر عهده علیرضا زاکانی دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی قرار گیرد، هرچند معتقدیم اگر این مسئولیت بر عهده موتلفه قرار می گرفت بهتر بود اما ما تسلیم خرد جمعی هستیم.

این فعال سیاسی همچنین با بیان اینکه اصولگرایان به دنبال سهم خواهی نبوده و نیستند گفت: آقای لاریجانی نماینده خود را به جبهه متحد اصولگرایان معرفی کرده بود، اما اگر به فهرست اصولگرایان نگاه کنیم متوجه می شویم که وی نماینده ای در فهرست ندارد و این نشان می دهد، که اصولگرایان به دنبال سهم خواهی نبوده اند.

وی تأکید کرد: پایه و اساس شکل گیری جبهه متحد اصولگرایان جامعتین است.

عضو فراکسیون موتلفه اسلامی در مجلس همچنین در پاسخ به این سوال که دیدار اعضای حزب موتلفه اسلامی با هاشمی رفسنجانی را چگونه توجیه می کنید و آیا اصلا لازم بود که این دیدار صورت گیرد، افزود: بنده هم منتقد این دیدار بوده ام اما مواردی که دبیر کل حزب مطرح کرد، من را قانع کرد، موتلفه بر این باور بود که نباید منتظری ها در بین مسئولان زیاد شود.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه افزود: اعضای این حزب در دیدار با هاشمی نقدهای خود را به صورت شفاف و جدی بیان کردند، به طوریکه آقای هاشمی عصبانی شد.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره اینکه فعالیت جبهه پایداری انقلاب اسلامی در انتخابات مجلس را چگونه ارزیابی می کنید، افزود: آقای روانبخش در یک موضع گیری اعلام کرده بود که شأن آیت الله مصباح یزدی بالاتر از این است که بخواهد فهرست جبهه پایداری را تعیین کند و تا آنجایی که در جریان هستیم این موضوع از آنجا مطرح شده است که آیت الله مصباح از فهرست جبهه پایداری رضایت ندارد.

رهبر اظهار داشت: با اینکه بنده نماینده هستم اما تعدادی از افرادی که در فهرست جبهه پایداری قرار گرفته اند را نمی شناسم. افراد ناشناخته اگر بخواهند وارد مجلس شوند، باید یک سال وقت خود را صرف آشنایی با قوانین و مقررات مجلس کنند.

وی در پایان گفت: بر اساس آخرین نظرسنجی هایی که بدست آمده است، مشارکت مردم در تهران 40 درصد خواهد بود. البته در این نظرسنجی ها آقای غلامعلی حدادعادل نفر اول است و برخی از چهره های اصلاح طلب نیز در این نظرسنجی ها توانسته اند، رتبه ای قابل قبولی را بدست آورند. البته بنده شخصا نگران حضور مطهری در مجلس آینده هستم.