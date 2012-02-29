مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: گروه های ضد انقلاب با چهره های متعدد در صدد برهم زدن جو انتخابات هستند.



وی ادامه داد: گروه های ضد انقلاب با چهره های متعدد از جمله مظلوم نمایی در صدد برهم زدن جو انتخابات هستند و برخی مواقع دعوای مصنوعی را ایجاد می کنند تا بتوانند جو را متشنج کنند.



فرماندار کرج تاکید کرد: امروزه بی طرفی، قانونمند اجرا کردن انتخابات سبب شده است که انتخابات کرج به عنوان اجرا کننده انتخابات برتر در کشور اعلام معرفی شود.



ایران نژاد افزود: هر نامزدی به مجلس ورود پیدا کند به آن احترام می گذاریم بدلیل اینکه رای مردم است و نباید خیانت کنیم که عاقبت خیانت جهنم و تباهی است.



وی ادامه داد: هجمه هایی که دشمنان آغاز کرده است عینیت آن را در همه ابعاد جامعه از جمله فرهنگی، امنیتی و اقتصادی مشاهده می کنیم که مجددا دشمنان با یک سناریو تازه در عرصه انتخابات ورود پیدا کرده است و حملات سخت و نرم را از ماه های گذشته شروع کرده است.



فرماندار کرج افزود: در بحث نظامی مشاهده کردیم اوباما نامه کذبی به مقام معظم رهبری ارسال کرد و تو دهنی که خورد را مشاهده کردیم در بحث تحریم ها در موضوعات دیگر این هجمه ها همه در حال خنثی شدن است و امروز در عرصه انتخابات ، اپوزسیون داخل کشور با چهره متفاوت دیگر در حال ورود است.



وی اظهار داشت: هدف از تشکیل این نظام اسلامی خدمت به مردم است، اهداف اصلی شکل گیری یک نظام اسلامی در کل به اصل حاکمیت بر می گردد.



ایران نژاد گفت: در بحث حاکمیت هم شارع و قانون اساسی اعتقاد بر این است که اصل حاکمیت از آن مردم است، پایه های نظام با برکت ما امروز مردم هستند.



فرماندار کرج با اشاره به اینکه مدیر خدا ترس و شجاع می تواند اهداف ارزشمند الهی در راستای مدیریت اجرایی کند، اضافه کرد: اگر مردم را نادیده بگیریم و از دست بدهیم دنیا رو آخرت را از دست خواهیم داد.



وی ادامه داد: امروزه سرنوشت مردم در دست مسئولان است، انتخاب نماینده های فرمانداری در شعب اخذ رای به صورت کیلویی نبوده است بلکه این افراد دارای صلاحیت بوده اند و از کانال دستگاه های نظارتی و حاکمیتی فرماندار عبور کرده اند و امروزه برای حفاظت و صیانت از حق مردم و نظام به عنوان نماینده فرماندار تعیین شده اند.



وی افزود: طی 6 ماه اخیر برای لیست نماینده های فرمانداری در انتخابات تلاش کرده ایم تا کارمندان را پالایش کنیم و انسان های اصلح را انتخاب کنیم و امروز 90 درصد این افراد مدرک بالای لیسانس دارند.



علت عدم رشد کرج

فرماندار کرج اظهار داشت: کرج در گذشته حیات خلوت تهران بوده است و همین امر سبب شده کرج نتواند در خیلی از امورات جامعه به طور شایسته رشد و خدمات دهد.



ایران نژاد گفت: یکی از دلایل استان شدن البرز رسیدن به خود باوری است و طی یک سال گذشته افرادی که در راس کشور نشسته اند فکر این همه پیشرفت در کرج را نداشته اند.



فرماندار کرج افزود: تعداد طرح های عمرانی کرج در سال 89 در دهه فجر 37 پروژه با 27 میلیارد تومان بود ولی این تعداد در سال جاری 247 پروژه رسید.



وی تاکید کرد: یک نظام آرمانی زمانی به هدفش می رسد که پایبند به اصول ها باشد و عدالت را بتواند تشخیص دهد و ارزش های دینی و معنوی را الگو قرار دهد و بتواند برنامه ریزی کند تا به اهداف خود دست یابد.