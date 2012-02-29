دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی خواستار خویشتن داری مسلمانان افغانستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، "اکمل الدین احسانقلو" ، دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی با صدور بیانیه ای از همه مسمانان به ویژه در افغانستان خواست تا برای جلوگیری از واکنش های خشونت بار به اعتراضات ، بردباری پیشه کنند.

وی در این بیانیه ضمن محکوم کردن اهانتهای اخیر به قرآن کریم از مسئولین امر خواست تا با انجام تحقیق و بررسی همه جانبه مجازات سریع و قاطع مجرمان انجام شود.

گفتنی است اقدام اهانت آمیز نظامیان آمریکایی در

افغانستان آتش خشم مردم این کشور علیه نظامیان اشغالگر را برافروخته که با وجود عذرخواهی فرماندهی ناتو و رئیس جمهوری آمریکا همچنان شعله ور است.

