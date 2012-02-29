شورای هماهنگی تبیلغات اسلامی قزوین خواستار حضور مردم در انتخابات شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه فرا رسیدن 12 اسفند شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین با صدور اطلاعیه ای ضمن دعوت از مردم ولایت مدار استان برای شرکت در انتخابات، حضور پرشور مردم در پای صندوقهای رأی را موجب اقتدار ایران اسلامی دانست.
در این اطلاعیه آمده است: کشور ما در حال حاضر در فضای بینالمللی و در شرایط خاصی قرار دارد و انتخاب نمایندگان اصلح برای راهیایی به مجلس شورای اسلامی که به عنوان نهادی قانونگذار و بنا به فرمایش حضرت امام (رضوان الله علیه) "مجلس در رأس امور است." از سوی مردم آگاه ایران اسلامی میتواند پاسخ محکمی به یاوه گوییها و تبلیغات و تحریمهای آمریکا و اروپا باشد.
در بخش دیگر این اطلاعیه آمده است: دشمن تصور می کند با حربه تحریم و ترور می تواند عزم ملت ایران را در راه آرمانهای انقلابی اسلامی سست کند، اما این مردم همانطور که به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی خامنهای (مدظلهالعالی) در راهپیمایی 22 بهمن امسال لبیک گفته و حضور پرصلابت خویش را در حمایت از انقلاب اسلامی نشان دادند با شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در 12 اسفند مشت محکمی بر دهان ائتلاف شیطانی بدخواهان خواهند زد و نیز حضور پرشور مردم در پای صندوقهای رأی، نمایش اقتدار ایران اسلامی است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان حضور مردم در پای صندوقها را رأی به ولایت مداری، رأی به شهدای هستهای و بیاثر بودن تحریمها و رأی به ایستادگی و اقتدار ایران اسلامی دانسته و از تمام مردم بصیر و ولایت مدار استان درخواست کرده است تا با حفظ وحدت حول محور ولایت، بینش اسلامی، انقلابی خود را در روز 12 اسفند ماه در پای صندوقهای رأی به اثبات رسانده و با حضور پر شور در پای صندوقهای رأی، برای انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بار دیگر حماسهای جاویدان خلق کرده و با رأی آگاهانه، نمایندگان با بصیرت و ولایت مدار را برای حضور در مجلس شورای اسلامی انتخاب کنند و با هر رأی خود تیری بر پیکر استکبار جهانی و ازنابش وارد کنند.
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