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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۲۶

در گفتگو با مهر اعلام شد:

320 نفر از طلاب خوزستان دوره عمومی تبلیغ را آموزش دیدند

320 نفر از طلاب خوزستان دوره عمومی تبلیغ را آموزش دیدند

اهواز - خبرگزاری مهر: کارشناس آموزش دفتر تبلیغات خوزستان گفت: در راستای تربیت کارشناسان دینی و جلوگیری از ترویج شبهات در جامعه 320 نفر از طلاب خوزستان دوره عمومی تبلیغ را آموزش دیدند.

حجت الاسلام محمد آل مبارک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مرحله عمومی آموزش مبلغ از سوی این معاونت اظهار کرد: این مرحله با شرکت 320 نفر از طلاب مدارس علمیه خوزستان به پایان رسید.

وی با بیان اینکه در دوره عمومی 25 کلاس در یک سال و در موضوعات روانشناسی، جامعه شناسی و آسیب شناسی تبلیغ، شیعه شناسی، مقابله با جنگ نرم و نقدی بر شیطان پرستی و وهابیت برگزار شد، تصریح کرد: پس از اتمام این کلاس ها 88 نفر از شرکت کنندگان موفق به اخذ مدرک فارغ التحصیلی شدند.

کارشناس آموزش دفتر تبلیغات خوزستان تصریح کرد: 42 نفر از این افراد پس از مرحله مصاحبه و قبولی در آن مجوز حضور در دوره تکمیلی را دریافت کردند.

وی با بیان اینکه کلاسهای دوره تکمیلی در دو ترم پنج شنبه ها با حضور اساتید حوزه و دانشگاه قم برگزار می شود، گفت: یازدهم اسفند ماه سال جاری آخرین مرحله از این دوره برگزار خواهد شد و آزمون آن قبل از شروع سال جدید برگزار و اسامی پذیرفته شدگان نیز اعلام می شود.

حجت الاسلام آل مبارک تصریح کرد: حجج اسلام محسن طبسی، محمدرضا شریعتمداری، سید هادی صالحی از اساتید حوزه و دانشگاه قم از جمله مدرسین دوره تکمیلی آموزش مبلغ هستند.

وی عنوان کرد: در صورت اخذ مجوز از قم، برای نخستین بار دوره تخصصی نقد وهابیت با شرکت قبول شدگان دوره تکمیلی در اهواز برگزار می شود.
کد مطلب 1546868

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