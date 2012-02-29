به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم ملی تکواندو کشورمان در بخش پومسه یا همان اجرای فرم که خود را آماده حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا آماده می کنند تاکنون دو مرحله از رقابتهای انتخابی را پشت سرگذاشته تا بر اساس برنامه فدراسیون از روز شنبه 13 اسفندماه وارد اردوی آماده سازی شوند.

بر همین اساس محمد مهدی جمشیدی، اکبرفروزان، علی نادعلی، علی سلمانی، مهدی صمدیان، حسین بهشتی، مهدی جمالی، محمد نادری، احمد اخلاقی، سید حسن زاهدی، فاطمه روشن، نسترن ملکی، ساناز خرمی پور، نگین و نیلوفرگیل سماعی، زهرا هادی زاده، فاطمه اسدپور، زهرا افتخاری و مرجان سلحشوری نفراتی هستند که از روز شنبه اردوی آماده یازی خود را در مجموعه ورزشی آزادی برگزار می کنند.

جمعه 12 اسفندماه رقابتهای لیگ پومسه برگزار می شود و اردونشینان پس از حضور در این رقابتها وارد اردو خواهند شد. هدایت تیم پومسه در بخش مردان بر عهده "شین چال کانگ" کره ای مباشد.

رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا در رده های سنی مختلف و دو بخش مبارزه و اجرای فرم ، نیمه اردیبهشت ماه برگزار می شود.