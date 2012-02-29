انتخابات نماد وحدت است/ 12 اسفند جشن ملی

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه تصریح شده است: بی شک انقلاب اسلامی آن یادگار گرانقدر امام راحل عظیم الشان (ره ) با گذشت زمان تازه تر و ابعاد گسترده تاثیرات شگرف و بی بدیل آن در خدامحوری ، مردم خواهی و عدالت طلبی روز به روز در سرتاسر گیتی نمایان می شود.

در این بیانیه آمده است: هر بیننده منصف نقش این درخت پر ثمر را در داخل کشور و خارج از مرزهای آن به خصوص در سالهای اخیر با آغاز قیامهای خودجوش مردمی و اسلامی مردم منطقه و جهان به وضوح می بینند . بنا براین حفظ و پاسداشت انقلاب و دستاوردهای آن در هر زمان و مکان از بزرگترین وظیفه هر انسان آزادیخواه و معتقد به مردم و اسلام است.

فعالان بخش حمل و نقل گلستان عنوان کردند: ملت بزرگ ایران نیز با درک این شرایط در طول سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی همیشه به شکل مطلوب در همه بحران ها و شرایط سخت کنار دولتمردان قرار گرفتند به طوری که فتنه های مختلف دشمن اعم از جنگ نظامی، تحریم اقتصادی، کودتا، فتنه و . . . به پشتوانه ملت و درایت رهبری و مسئولان از پیش رو برداشته شد.

در این بیانیه تصریح شده است: انتخابات ایران در هر سال نمادی از وحدت و یکپارچگی ملت و خاستگاه حضور و تجلی همه اقشار و گروهها جهت آری گفتن به آرمانهای امام ، رهبری ، انقلاب و شهدا در یک همه پرسی بزرگ است.

به تاکید آنها، مجلس شورای اسلامی برخاسته از اراده ملت یکی از مهمترین ارکان حکومت مبتنی بر اسلام و مردم سالاری قلمداد می شود به طوری که در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به معنای واقعی دخالت دادن اراده مردم در پیشبرد برنامه های کشور دیده شده است و این یک برگ زرین و سند افتخار برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

فعالان حمل و نقل وگلستان عنوان کردند:برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی باید به صحنه نمایش اتحاد در عرصه ملی تبدیل شود زیرا سلایق ، عقاید و دیدگاه های مختلف افراد در یک نقطه با یکدیگر تلاقی پیدا می کند و برای توسعه کشورمان با یکدیگر کنار خواهند آمد.

مجموعه دست اندرکاران حمل و نقل گلستان بیان داشتند: لذا با عنایت به شرایط حساس ملی ، منطقه ای و بین المللی در پرتو بیداری اسلامی و عدالت خواهی جهانی با پرچمداری انقلاب اسلامی ، که نظام سلطه را با چالش های فراوان روبرو کرده است و از این رو استکبار جهانی درصدد مقابل با آثار آن به طرق مختلف همچون توطئه ، فشار، تهدید ، تحریم و ترور هدفمند دانشمندان و دانشگاهیان متعهد جوان این سرزمین بر آمده است.

در این بینیه آمده است: و ضرورت وحدت و همگرایی مردم عزیز و اهمیت انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 12 اسفند 1390 که با تاکید رهبر فرزانه انقلاب با حضور حداکثری و دشمن شکن مردم در پرتو قانونگذاری و رقابت سالم به یک جشن فراگیر ملی تبدیل شود.