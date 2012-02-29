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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۱۵

هشدار سلامت؛

تماس پوست با سفید کننده ها موجب سوختگی بسیار عمیق می شود

تماس پوست با سفید کننده ها موجب سوختگی بسیار عمیق می شود

کارشناس اداره پیشگیری از حوادث اورژانس کشور اظهار داشت: مواد شیمیایی نظیر سفید کننده ها وایتکس و اسیدها مانند مواد جرم گیر در صورت تماس با پوست بدن و چشم، موجب سوختگیهای بسیار عمیق از نوع سوختگی درجه 3 می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرزو دهقانی افزود:  افراد باید هنگام کارکردن با مواد شیمیایی حتماً از دستکش استفاده کنند و هرگز مواد شیمیایی را در ظروف و بطریهای مخصوص مواد خوراکی نظیر شیشه شربت، شیشه نوشابه، لیوان، پارچ و بطری آب و شیشه مربا نریزند.

وی گفت: چنانچه ماده شیمیایی خورده شود دهان، حلق و مری را دچار سوختگی شدید می کند و سوختگی با مواد قلیایی، خطرناک تر از سوختگی با اسیدها است چون قلیاها در پوست بیشتر نفوذ می کنند و مدت طولانی تری فعال باقی می مانند.

به گفته دهقانی، بر روی مواد شیمیایی باید برچسب مشخص کننده نام و محتوای آن وجود داشته باشد و همچنین  مواد شیمیایی باید دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

کارشناس اداره پیشگیری از حوادث اورژانس کشور تصریح کرد:‌ بلافاصله پس از سوختگی شیمیایی، مواد شیمیایی روی ناحیه سوخته بدن مصدوم را باید با برس نرم یا پارچه نرم و تمیز به آرامی پاک کرد و اگر تماس با بدن مصدوم برای انجام کمکهای اولیه ضرورت دارد حتماً از دستکش استفاده شود و بهتر است ناحیه سوخته را با گاز و باند استریل پانسمان کرده .و مصدوم را به مرکز بهداشتی ارجاع دهند.

کد مطلب 1546873

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