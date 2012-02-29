تماس پوست با سفید کننده ها موجب سوختگی بسیار عمیق می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آرزو دهقانی افزود: افراد باید هنگام کارکردن با مواد شیمیایی حتماً از دستکش استفاده کنند و هرگز مواد شیمیایی را در ظروف و بطریهای مخصوص مواد خوراکی نظیر شیشه شربت، شیشه نوشابه، لیوان، پارچ و بطری آب و شیشه مربا نریزند.

وی گفت: چنانچه ماده شیمیایی خورده شود دهان، حلق و مری را دچار سوختگی شدید می کند و سوختگی با مواد قلیایی، خطرناک تر از سوختگی با اسیدها است چون قلیاها در پوست بیشتر نفوذ می کنند و مدت طولانی تری فعال باقی می مانند.

به گفته دهقانی، بر روی مواد شیمیایی باید برچسب مشخص کننده نام و محتوای آن وجود داشته باشد و همچنین مواد شیمیایی باید دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

کارشناس اداره پیشگیری از حوادث اورژانس کشور تصریح کرد:‌ بلافاصله پس از سوختگی شیمیایی، مواد شیمیایی روی ناحیه سوخته بدن مصدوم را باید با برس نرم یا پارچه نرم و تمیز به آرامی پاک کرد و اگر تماس با بدن مصدوم برای انجام کمکهای اولیه ضرورت دارد حتماً از دستکش استفاده شود و بهتر است ناحیه سوخته را با گاز و باند استریل پانسمان کرده .و مصدوم را به مرکز بهداشتی ارجاع دهند.