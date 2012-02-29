نتایج کنکور کارشناسی ارشد فراگیر اعلام شد/ آغاز ثبت نام از 16 اسفند

محمدهادی امین ناجی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: داوطلبان با مراجعه به سامانه اعلام نتایج سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org می توانند نسبت به دریافت کارنامه نهایی اقدام کنند.

وی گفت: ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی از 16 اسفندماه آغاز می شود و تا 21 ماه جاری ادامه دارد.

به گفته رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور، ثبت نام به صورت غیرحضوری صورت می گیرد و دانشجویان باید حداقل مدارک را روی سامانه ثبت نام دانشگاه پیام نور بارگذاری کنند.

امین ناجی خاطرنشان کرد: شروع کلاسهای درس از نیمسال دوم جاری تحصیلی خواهد بود و زمان شروع کلاسها در قبل یا بعد از سال نو، بستگی به مراکز پذیرش دانشجویان دارد.