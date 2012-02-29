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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۵۱

ثبت نام غیرحضوری انجام می شود؛

نتایج کنکور کارشناسی ارشد فراگیر اعلام شد/ آغاز ثبت نام از 16 اسفند

نتایج کنکور کارشناسی ارشد فراگیر اعلام شد/ آغاز ثبت نام از 16 اسفند

رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور گفت: نتایج پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور اعلام شد و ثبت نام از پذیرفته شدگان نهایی به صورت غیرحضوری صورت می گیرد.

محمدهادی امین ناجی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: داوطلبان با مراجعه به سامانه اعلام نتایج سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org می توانند نسبت به دریافت کارنامه نهایی اقدام کنند.

وی گفت: ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی از 16 اسفندماه آغاز می شود و تا 21 ماه جاری ادامه دارد.

به گفته رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور، ثبت نام به صورت غیرحضوری صورت می گیرد و دانشجویان باید حداقل مدارک را روی سامانه ثبت نام دانشگاه پیام نور بارگذاری کنند.

امین ناجی خاطرنشان کرد: شروع کلاسهای درس از نیمسال دوم جاری تحصیلی خواهد بود و زمان شروع کلاسها در قبل یا بعد از سال نو، بستگی به مراکز پذیرش دانشجویان دارد.

کد مطلب 1546874

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