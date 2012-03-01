تعطیلی موزه هنرهای ملی/ گودبرداری کنار خانه امین السلطان

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته کاوشگران و باستان شناسان محوطه تاریخی هفت تپه که مدتی است فصل هفتم کاوشهای این منطقه را شروع کرده اند از وجود دوره های تاریخی دیگر در این منطقه خبر دادند.

فصل جدید کاوش های باستان شناسی و حفاری در محوطه تاریخی هفت تپه از سه هفته پیش با هدف مشخص شدن دوره های تاریخی دیگری در این محوطه شروع شده و تا ده روز دیگر به پایان می رسد اما این مدت زمان نیز بستگی به روند کار دارد زیرا محوطه، شهری بزرگ با دیوارهایی به پهنای ده متر، طول صد متر و سه متر عمق در زمین بوده است. تا پیش از این باستان شناسان گمان می کردند که این محوطه متعلق به یک دوره تاریخی است اما اکنون به نتایج دیگری رسیده اند.

وجود یک ساختمان اداری پیشرفته 3500 ساله در هفت تپه

خبر مهم دیگر از این محوطه تاریخی این بود که حفاریها و گمانه زنیهای باستان شناسان در محوطه تاریخی هفت تپه ثابت کرد که عیلامیان سه هزار و 500 سال پیش، ساختمان اداری و بایگانی پیشرفته‌ای داشتند که کاربری آن ثبت اسناد مربوط به سوارکاری و اربه‌رانی بوده است.

گودبرداری در مجاورت خانه تاریخی امین السلطان

این هفته در کنار خبرهای خوش میراثی یک خبر نیز منتشر شد که از گودبرداری در کنار خانه تاریخی امین السلطان که به خانه دائی جان ناپلئون نیز معروف است خبر می داد.

پی‌ریزی یک ساختمان تجاری چند طبقه در مجاورت خانه تاریخی "امین السلطان" در حالی آغاز شده که این ساختمان علاوه بر تجاوز به حریم این خانه تاریخی منظر بصری آن را نیز از بین می‌برد.

عملیات پی ریزی و گود برداری یک مجتمع تجاری در کنار خانه دائی جان ناپلئون از چند روز گذشته آغاز شده است که به این ترتیب حتی اگر این خانه تاریخی قجری باقی بماند ساختمان کناری آن، دید بصری و حریم آن را بر هم خواهد زد.

تعطیلی موزه هنرهای ملی

موزه هنرهای ملی به عنوان اولین موزه ایران به بهانه انتقال و نمایش آثارش به مجموعه ارگ آزادی تعطیل شده است؛ این درحالی است که این آثار در ارگ نیز قابل بازدید نیستند.

همچنین شنیده می شود که مجسمه معروف سیاه نی‌زن (حاج مقبل) موزه هنرهای ملی در اثر این جابه جایی های بین موزه ای، شکسته شده است.

برگزاری کارگاه مدیریت برند در صنایع دستی

این هفته دومین کارگاه آموزشی مدیریت برند در حوزه صنایع دستی با موضوع حقوق مالکیت معنوی به همت اتحادیه صنایع دستی کشور در مجموعه ارگ آزادی برگزار شد.

در این مراسم که طبق اعلام قبلی قرار بود، با حضور معاون صنایع دستی و رئیس سازمان میراث فرهنگی برگزار شود، بدون حضور آنها و با شرکت جمعی از فعالان و اعضای اتحادیه صنایع دستی کشور برگزار شد. در این کارگاه آموزشی بحث بازاریابی و مدیریت فروش در حوزه صنایع دستی بررسی شد.

آمارهای "نفر سفر" حذف شد

بالاخره آمار نفر سفرها که بارها و بارها مورد انتقاد کارشناسان گردشگری قرار می گرفت توسط رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی حذف شد.

سازمان میراث فرهنگی تعداد مسافرتهای انجام شده در نوروز سال 89 را 120 میلیون نفر سفر اعلام کرده بود این درحالی است که کارشناسان گردشگری معتقد بودند وقتی جمعیت ایران 70 میلیون نفر است چطور دو برابر آن مسافرت انجام شده است؟

کارشناسان گردشگری معتقد بودند که هدف سازمان میراث فرهنگی از اعلام آمار نفر سفر تنها بالابردن میزان عملکرد سازمان در حوزه گردشگری و به تبع آن افزایش مسافرتهاست.

تاثیر لغو روادید با 60 کشور در گردشگری

رئیس سازمان میراث فرهنگی به تازگی از اجرای طرحی با عنوان لغو روادید با 60 کشور دنیا با هدف تحقق ورود هفت میلیون گردشگر خبر داده است. در این میان برخی کارشناسان معتقدند با وجود کمبودهای زیرساختهای گردشگری تحقق چنین رقمی امکانپذیر نیست.

اما کارشناسان گردشگری معتقدند که لغو روادید تنها عامل ورود گردشگر خارجی به ایران نیست.