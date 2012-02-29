سوال مهم روزنامه مصری از مخاطبانش/ تحلیلگران برجسته پاسخ دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها موضوع ناتوانی رژیم صهیونیستی و امریکا در رویارویی نظامی با ایران و عواقب سنگین آن بر منطقه به موضوع روز رسانه ها تبدیل شده است.

در همین راستا روزنامه الوفد مصر اخیرا در یک نظرسنجی که نتایجش همچنان اعلام نشده این سوال را از مخاطبانش پرسید که به نظر شما آیا آمریکا در جنگ میان تل آویو و تهران، اسرائیل را تنها می گذارد؟

به گزار مهر، با وجود اینکه تاکنون نتیجه این نظرسنجی منتشر نشده اما برای پاسخ دادن به این سوال به مواضع تحلیلگران برجسته آمریکایی و رسانه های صهیونیستی رجوع می کنیم که در این باره نظرات مهمی را ارائه کرده اند.

"راجر کوهن" از تحلیلگران برجسته آمریکایی اخیرا در مقاله ای برای نیویورک تایمز حمله به ایران را حماقت محض دانسته بود. وی با اشاره به نتایج غیر قابل پیش بینی اقدام نظامی علیه ایران تاکید کرده بود که برای تضعیف ایران بهتر است همپیمانانش در منطقه را تضعیف کرد.

روزنامه معاریو نیز درگزارشی اعلام کرد: ژنرال"جیمز مانز" فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا اخیرا با ارائه گزارشی به کنگره که باعث ایجاد نگرانی شدیدی در کاخ سفید شده تاکید کرده که ایران از لحاظ نظامی دارای نقاط قوتی نسبت به ایالات متحده آمریکا است. بر این اساس در پی ارائه این گزارش مقامات آمریکایی به تکاپوی برطرف کردن نقصهای خود در صورت مواجهه احتمالی با ایران افتاده اند.