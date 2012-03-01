ائمه جماعات دانشگاه های زنجان در دوره "فن بیان تفسیر قرآن" شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دوست علی محمدی افزود: در این کارگاه آموزشی 30 نفر از ائمه جماعات دانشگاه های زنجان با گذراندن 44 ساعت دوره آموزشی حضور داشتند.
وی افزود: در این دوره ائمه جماعات با مهارت های روش تفسیر قرآن کریم، اصول و مبانی تفسیر، قالب های عرضه تفسیر، روش دسته بندی موضوعی و لغزش در ترجمه آشنا شدند.
حجت الاسلام محمدی ادامه داد: برگزاری کارگاه آموزشی فن بیان تفسیر بهانه ای شد که فعالان حوزه تفسیر در خصوص روش های ابداعی خود صحبت و یک روش یکسان و برتر را در این زمینه انتخاب کنند.
وی با اشاره به اینکه تا کنون طرح تفسیر به این شکل در استان زنجان برگزار نشده بود، افزود: برگزاری این دوره به صورت کارگاهی در راستای تمرکز بیشتر روی مباحث صورت گرفته و در صورت ارائه یک نمونه تحقیق، با تائید مرکز تخصصی تفسیر قم گواهی پایان دوره به شرکت کنندگان در دوره اعطا می شود.
رتبه دوم مسابقات اذان توسط اتحادیه انجمنهای اسلامی آموزان استان زنجان
کسب رتبه دوم مسابقات اذان در بین دستگاههای اجرایی استان توسط معاون برادران اتحادیه انجمنهای اسلامی آموزان استان زنجان
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان استان زنجان؛ در مسابقات استانی اذان که در 9 اسفندماه سالجاری و با حضور جمع کثیری از کارکنان و مسئولین دستگاههای اجرایی استان در محل ستاد اقامه نماز استان زنجان برگزار شد، "عباس رمضانی" معاون برادران اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان استان زنجان رتبه دوم را کسب کرد.
این مسابقات با هدف اشاعه فرهنگ اذان حلقومی از سوی ستاد اقامه نماز برگزار شد که با استقبال بسیار خوبی از سوی دستگاههای مختلف اجرایی استان مواجه شد.
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