اتاق خبر انتخابات در گلستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اتاق خبر خبرنگاران خبرگزاری های فعال در گلستان در روز جمعه 12 اسفندماه در گلستان برپا می شود.
اتاق خبر انتخابات در ستاد انتخابات استان در استاناری مستقر خواهد بود.
این طرح با همکاری اداره روابط عمومی و امور بین الملل استاناری گلستان در ستاد انتخابات برپا می شود.
خبرنگاران گلستانی نیز همپای دیگر مردمان این دیار برای ثبت و ضبط حماسه ملی در روز 12 اسفندماه آمادگی دارند.
جمعی از خبرنگاران گلستان با تاکید بر اینکه شرکت در انتخابات وظیفه دینی و شرعی است، خواهان مشارکت گسترده مردم برای خلق حماسه ای دیگر دعوت بعمل آورده اند.
گلستان 300 خبرنگار، 27 نشریه هفته نامه و پنج خبرگزای فعال دارد.
هزار و 200 شعبه اخذ رای برای جمع آوری آرای گلستانیها پیش بینی شده است.
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