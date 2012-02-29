نمایشگاه 9 هنرمند تجسمی گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه 9 هنرمند هنرهای تجسمی با حضور معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل هنرهای تجسمی و جمعی از هرمندان سه شنبه نهم اسفند ماه در موسسه فرهنگی، هنری صبا گشایش یافت.

در این نمایشگاه آثار فرشید مثقالی (تصویرگری)، مجید مهرگان (نگارگری)، کاظم چلیپا (نقاشی)، سیدعباس میرهاشمی(عکاسی)، نادر قشقایی (مجسمه‌سازی)، ابوالفضل عالی (گرافیک)، محمد حسینی موحد (خوشنویسی)، محسن نجفی نوری(کاریکاتور) و محمدحسین حلیمی (پژوهش هنر) ارائه شده‌است. این نمایشگاه تا 20 اسفندماه در موسسه فرهنگی، هنری صبا ادامه دارد و در اختتامیه چهارمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر نشان عالی جشنواره فجر به این هنرمندان اعطا می‌شود.

حمید شاه آبادی؛ معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه گشایش این نمایشگاه گفت: هنرمندان بسیاری در حوزه های مختلف هنری داریم که نقش موثری داشته‌اند و خدمات ارزشمندی را به فرهنگ و هنر کشور ارائه کرده‌اند که ضرورت دارد معرفی شوند و با برگزاری نمایشگاه آثار و پاسداشت از آنان تجلیل شود.شاه آبادی در ادامه افزود: جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر نیز در تجلیل از هنرمندان نمایشگاه آثار هنرمندان شاخصی را برگزار کرده است که نمونه‌ای از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های هنرمندان برجسته کشور است.

وی درباره جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر گفت: جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر به طور گسترده برگزار شده است و در ایستگاه چهارم تراز و سطح آن به جشنواره هایی که سه دهه سابقه دارند، رسیده است. جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر عرصه مناسبی را برای رقابت فراهم کرده است و برگزیدگان جشنواره‌های تجسمی اعتباری در جامعه هنری پیدا می‌کنند.

در این مراسم هنرمندانی از جمله محمود جوادی پور، مجید مهرگان، محمد حسین حلیمی، عباس اخوین، محمد سلحشور، کاظم چلیپا، عباس میرهاشمی، منصور آذری، مسعود شجاعی طباطبایی، غلامعلی طاهری، علی فریدونی، نادر قشقایی، محسن نوری نجفی، خشایار قاضی زاده، فرهاد سلیمانی، محمد مهدی رحیمیان و... حضور داشتند.

فرشید مثقالی متولد 1322 در اصفهان است که درحال حاضر ریاست انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران را برعهده دارد و با طراحی پوسترهای غیرمتعارفش در سینما آثار ماندگاری در این زمینه تولید کرده اما عمده شهرت وی به خاطر تصویرسازی هایی است که انجام داده و از جمله آنها می‌توان به مصورکردن کتاب‌های ماهی سیاه کوچولو، آرش کمانگیر، جمشیدشاه وقهرمان اشاره کرد. جوایز متعدد داخلی و خارجی همچون جایزه هانس کریستین اندرسن (نوبل ادبیات وکتابهای کودکان) برای تصویرسازی کتاب مارمولک کوچک اتاق من و جایزه نوما (ژاپن) برای کتابمن وخارپشت و عروسکم از جمله موفقیت‌هایی است که در کارنامه مثقالی وجود دارد.



در بخش نگارگری نیز آثار مجید مهرگان به روی دیوار رفته است. مهرگان از استادان رشته نگارگری به شمار می رود که فارغ التحصیل رشته گرافیک و دارای مدرک درجه یک هنری (دکترا) در این رشته از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و نمایشگاه‌های زیادی در داخل و خارج از ایران برگزار کرده است.

در بخش دیگری از این نمایشگاه آثار کاظم چلیپا در بخش نقاشی نمایش داده شده‌است. او متولد 1336 و دارای مدرک کارشناسی ارشد نقاشی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران است. چلیپا نقاشی را نزد پدرش مرحوم حسن اسماعیل زاده، نقاش قهوه خانه‌ای آموخته است و آثارش در تعداد بسیاری از نمایشگاه‌های گروهی و دوسالانه های داخلی وخارجی به نمایش گذاشته است. او کسب مقام اول نمایشگاه بین‌المللی هنرهای ظریفه ژاپن درسال 1371 را درکارنامه هنری‌اش دارد.

در بخش عکاسی نیز آثار سید عباس میرهاشمی در معرض دید عموم قرار گرفته است. میرهاشمی متولد 1341 و دارای مدرک کارشناسی عکاسی است که یکی از مهم ترین فعالیت های او عکاسی از دوران دفاع مقدس از سال 1359 تا 1367 است و دبیری و عضویت در شورای سیاستگزاری جشنواره ها و نمایشگاه های متعدد را برعهده داشته است.

همچنین در بخش مجسمه‌سازی آثار نادر قشقایی به نمایش گذاشته شده است. قشقایی متولد 1336 و دارای کارشناسی ارشد از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.کارشناس و مشاور شورای علمی حجم‌ سازی سازمان زیباسازی شهر تهران، عضویت در بخش هنرهای تجسمی حوزه‌ هنری، عضویت هیات مدیره انجمن مجسمه‌سازان ایران از جمله فعالیت‌های این هنرمند است.

در بخش گرافیک آثار زنده یاد ابوالفضل عالی روی دیوار رفته است. عالی متولد 1334 است که در سال 1376 بر اثر یک حادثه رانندگی درحین انجام ماموریت دار فانی را وداع گفت. مسوولیت گروه تجسمی دانشکده صدا و سیما، مسوولیت بخش گرافیک شبکه دوم تلویزیون، عضویت هیات علمی دانشگاه هنر و عضویت در شورای تخصصی تألیف کتاب‌های درسی رشته هنر در آموزش وپرورش را در کارنامه هنری عالی می‌توان دید.

در بخش خوشنویسی آثار محمد حسین موحد به نمایش گذاشته شده‌است. او از پیشکسوتان خوشنویسی است که عمده شهرتش در زمینه ثلث‌نویسی است. از بخش‌های دیگر این نمایشگاه می‌توان به کاریکاتورهای محسن نوری نجفی اشاره کرد. او متولد 1336 است که علاوه‌بر برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، جوایزی از رقابت‌های کره، ژاپن، آمریکا، ایتالیا، آلمان، ترکیه، برزیل و... را دریافت کرده است.

محمد حسین حلیمی هم از جمله هنرمندانی است که آثار و تحقیق هایش در این نمایشگاه مرور شده است. حلیمی متولد 1319 در همدان و دارای مدرک دکتری از دانشگاه سوربن فرانسه است که در زمینه نقاشی، عکاسی و مجسمه‌سازی فعالیت و تدریس کرده است. کتاب اصول و مبانی هنرهای تجسمی او در دوره دوازدهم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به عنوان کتاب سال برگزیده شد.