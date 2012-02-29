به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی شامگاه سه شنبه در جمع هیئتهای مذهبی استان قم که در حسینیه آقا سید حسن قم برگزار شد، در سخنانی، با اشاره به اهمیت انتخابات پیش رو اظهار داشت: مردم ممکن است از لاریجانی و رئیس جمهور دلخور باشند، اما وقتی پای حیثیت کشور در عرصهای همانند انتخابات درمیان است باید این دلخوریها را کنار گذاشت و توجه کنند که هر چقدر انتخابات پر فروغ باشد موجب افزایش حیثیت ملت خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه امروز در قم شاهد رقابت جدی کاندیداها برای ورود به مجلس هستیم افزود: دوم خردادیها امروز مطرح میکردند کاش وارد انتخابات میشدیم که البته کسی جلوی آنها را نگرفته بود و در این عرصه هم داوطلبان باید تنها برنامههای خود را عنوان کنند و از تخریب دیگران بپرهیزند.
لاریجانی در پاسخ به انواع تخریبهایی که بر علیه وی در روزهای اخیر صورت گرفته است افزود: چند روز قبل یک سی دی در قم پخش کردند و در آن عکسهایی از من و آقای هاشمی که در مجمع و نماز جمعه گرفته شده بود را نشان دادند که باید دید دلیل آنها از این گونه اقدامات چیست، آقای هاشمی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و من هم رئیس مجلس.
وی گفت: دیشب هم یک برنامه مناظره جعلی ترتیب دادند و پوستر آن را به طور وسیعی در قم پخش کردند و این در حالی است که اصلا با بنده هماهنگی نکرده بودند.
توضیحی در خصوص عکس دیدار با رهبری
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در دیدار با رهبر معظم انقلاب بنده پشت سر رهبری وارد جلسه شدم و بعد از سخنرانی رهبری برخی از نمایندگان زودتر ایستادند و شعار دادند در حالی که آقا هنوز از جای خود بلند نشده بودند حالا این عکس که ما به همراه چند نفر دیگر نشسته بودیم را پخش کردند و زیر آن نوشتهاند خودتان قضاوت کنید، حال باید پرسید این افرادی که چنین تخریبهایی انجام میدهند در زمان دوم خرداد کجا بودند؟
وی این گونه تخریبها را کودکانه دانست و افزود: یک سی دی دیگر در قم پخش شد که در آن نمایندهای که در مجلس بسیار شلوغ است میگوید من به لاریجانی گفتم توی دهنت میزنم که من اصلا چنین جملهای را از وی به یاد ندارم و دروغ گفته در حالی که دروغ گناه کبیره است و این فرد روحانی نباید این حرفها را بزند انگار مشکل روحی پیدا کرده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اگر کسی چنین جملهای به من بگوید جوابش را همان جا میدادم.
برخی از گروهها روی قم زوم کرده اند
لاریجانی ادامه داد: برخی از گروهها روی قم زوم کردهاند و گویا در شهرهای دیگر خبری نیست، اما مردم قم هم هوشیار هستند و اینگونه تندرویها از جنس مردم قم نیست و ریشه در جای دیگری دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم قم دوست ندارند گروه فشار درست شود و قیم هم نمیخواهند اضافه کرد: مردم قم چون با علما و مراجع بوده و هستند راه خود را به دست آوردهاند و برخیها در این مسیر با شلوغ بازی نمیتوانند کاری از پیش ببرند.
وی در ادامه با بیان اینکه آب قم قرار بود شیرین شود و در این مسیر تلاشهای زیادی صورت گرفت افزود: بنده در محضر رهبر معظم انقلاب دو بار در خصوص این موضوع صحبت کردم و ایشان هم لطف کردند مبلغ ۱۳۰ میلیون یورو را به این امر اختصاص دادند و در واقع شیرین شدن آب قم کار رهبری بود.
لاریجانی با اشاره به مشکلات متعدد اجرای طرح انتقال آب به قم افزود: متاسفانه هنوز مشکل ساخت سد در گلپایگان به اتمام نرسیده است و چندین تونل نیز در دست ساخت است.
وی اضافه کرد: مقداری از شوری آب نیز به خاطر این است که مقدار آب شیرین موجود در سرچشمه کافی نبوده است و در میانه مسیر میبایست مقداری از آب شور نیز به آن اضافه میشد تا جوابگوی استان باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: پیشنهاد دادند که آب شیرین را تنها به بخشهایی از استان برسد و دیگر مناطق از همان آب شور استفاده کنند که بنده مخالفت کردم چرا که این کار باعث عصبانیت مردم قم میشد و تصمیم بر آن شد که آب شیرین به طور یکنواخت در قم توزیع شود.
طرح حرم تا جمکران در آینده پشتوانهای برای قم خواهد بود
وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح حرم تا جمکران افزود: این طرح سالها بلاتکلیف بود که با فروش ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت خانههای مردم که در مسیر این طرح قرار داشت خریداری شد.
لاریجانی افزود: طرح حرم تا جمکران در آینده پشتوانهای برای قم خواهد بود و باید هر چه زودتر به اتمام رسد که در سال جاری نیز ۱۵۰ میلیارد تومان اجازه فروش اوراق مشارکت به این پروژه داده شد.
وی افزود: طرح عمار یاسر نیز به خوبی در حال پیشرفت است و ادامه این مسیر تا خیابان معلم میتواند بخشی از ترافیک هسته مرکزی شهر را باز کند.
رئیس قوه مقننه با اشاره به ورود ۱۷ میلیون زائر در طول سال به استان قم افزود: باید زیر ساختهای شهر برای حضور زائران بیشتر فراهم شود و باید ساخت محلهای اقامتی و هتلها پیگیری شود و امکانات رفاهی و خدماتی به زائرین افزایش یابد.
وی در خصوص احداث فرودگاه در قم نیز اظهار داشت: اخذ مجوز احداث فرودگاه در قم دو سال به طول انجامیدکه این امر به دلیل نزدیکی قم به فرودگاه امام با مخالفت مواجه میشد.
تا سال ۹۲ شاهد پرواز در فرودگاه قم خواهیم بود
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: هم اکنون فرودگاه قم پیشرفت خوبی دارد و امیدواریم تا سال ۹۲ شاهد پرواز در این فرودگاه باشیم.
وی گفت: به متروی قم نیز بودجه خوبی اختصاص یافت و مونوریل هم در حال اجرا است که این دو طرح هم میتواند بخشی از بار ترافیکی را بکاهد.
لاریجانی با اشاره به مشکلات ترافیکی موجود در صفائیه تا پردیسان عنوان کرد: باید با ایجاد رینگهایی، در اطراف شهر ترافیک این مناطق را کم کرد.
توسعه قم با محوریت حرم باشد
وی در ادامه با بیان اینکه توسعه قم باید با محوریت حرم باشد افزود: امروز شاهدیم که شهر به سمت شهرک پردیسان کشیده شده است در حالی که باید جمعیت در همان اطراف حرم نگه داشته شود و این امر نیازمند احیای بافتهای فرسوده در اطراف حرم مطهر است و بنده به وزیر مسکن هم گفتم که باید این بافتهای فرسوده خریداری و دوباره تجدید بنا شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: مدیران استان قم در طول این ۴ سال خوب کار کردند وبنده از مسئولان استان ناراضی نیستم.
لاریجانی تاکید کرد:
مردم قم قیم و گروه فشار نمیخواهند/توسعه قم با محوریت حرم باشد
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مردم قم دوست ندارند گروه فشار درست شود و قیم هم نمیخواهند و تندرویهای انتخاباتی از جنس مردم قم نیست و ریشه در جای دیگری دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی شامگاه سه شنبه در جمع هیئتهای مذهبی استان قم که در حسینیه آقا سید حسن قم برگزار شد، در سخنانی، با اشاره به اهمیت انتخابات پیش رو اظهار داشت: مردم ممکن است از لاریجانی و رئیس جمهور دلخور باشند، اما وقتی پای حیثیت کشور در عرصهای همانند انتخابات درمیان است باید این دلخوریها را کنار گذاشت و توجه کنند که هر چقدر انتخابات پر فروغ باشد موجب افزایش حیثیت ملت خواهد شد.
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