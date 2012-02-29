دو ایرانی برنده جایزه عالی جشنواره کاریکاتور چین شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دو هنرمند ایرانی به نام‌های عبدو شیخی و فرخنده ترکمانی برنده جایزه عالی جشنواره بین‌المللی کاریکاتور چین شدند.

با اعلام نتایج جشنواره بین‌المللی کاریکاتور چین که با موضوعات "بروس لی" و موضوع آزاد برگزار شده، تعداد زیادی از کاریکاتوریست‌های کشورهای دنیا در آن شرکت داشتند که از میان برگزیدگان نام دو هنرمند ایرانی به نام‌های نسرین عبدو شیخی و فرخنده ترکمانی در بخش برندگان جایزه عالی این جشنواره به چشم می‌خورد.

در جشنواره بین‌المللی کاریکاتور چین که نخستین دوره خود را تجربه کرد، از کشورهای مصر، ایران، چین، کلمبیا، آلمان، روسیه،اندونزی، مکزیک، کانادا، اسپانیا، برزیل، بلژیک، آمریکا و... شرکت کرده بودند، دو هنرمند ایرانی در میان 27 هنرمندی است که موفق به کسب این جایزه شدند.

جایزه طلایی این جشنواره به مک دونالد از کشور کانادا و جایزه نقره نیز به کاتارینا اولیورا از پرتقال رسید. همچنین جایزه ویژه این جشنواره به پامارتی شانکار از هند، زو شاول از چین، ارتان سرتوز از ترکیه و رائول دلانوئز از آمریکا و یک هنرمند اندونزیایی رسید.

حدود 32 هنرمند که بیشتر آنها هنرمندان چینی هستند، نیز برای راهیابی به نمایشگاه این جشنواره انتخاب شدند که به همراه برندگان دیگر به بخش نمایشگاهی این جشنواره راه می‌یابند.