سالانه سه میلیون زائر از بقاع متبرکه اردبیل دیدن می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام وحدت مشهوری نظری صبح چهارشنبه در مراسم تجلیل از واقفان نمونه استان بقاع متبرکه و امامزاده ها را ظرفیت بزرگ گردشگری کشور و استان دانست.

وی با بیان اینکه در این راستا بازسازی و توسعه حریم امامزاده های استان در دستور کار قرار گرفته است، افزود: امسال بیش از دو میلیارد و 650 میلیون ریال اعتبار برای حمایت از بقاع متبرکه و امامزاده‌ها هزینه شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان حمایت 250 باب مسجد از محل اعتبارات دولتی، احداث 17 باب مسجد، تعمیر و مرمت 22 باب مسجد و برگزاری برنامه آموزشی برای 20 هیئت امنا را از دیگر برنامه های این سازمان طی سال جاری برشمرد.

وی برگزاری 70 محفل انس با قرآن، 120 جلسه تفسیر و رو‌خوانی قرآن در بقاع متبرکه، برگزاری جلسات تفسیر قرآن کریم در پنج بقعه و اعزام 130 مبلغ بومی و غیر‌بومی به مناطق محروم را از دیگر اقدامات انجام یافته در اوقاف استان اردبیل عنوان کرد.

مشهوری نظری به فعالیتهای فرهنگی انجام یافته در اوقاف و امور خیریه استان اردبیل اشاره کرد و یاداور شد: در 9 ماه اول سال جاری بالغ بر یک میلیارد ریال از محل نیات واقفان در بخش کمک به مساجد هیئتهای مذهبی، عزاداری امام حسین و... هزینه شده است.

وی همچنین وقف را دارای ارزشی والا و جایگاهی دیرینه در دین اسلام اعلام کرد و متذکر شد: در طول تاریخ اسلام اولین واقف پیامبر اکرم بود که پس از ایشان حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) بزرگ واقفان تاریخ جهان اسلام معرفی شده‌اند.

مشهوری نظری با ابراز تاسف از اینکه در سالهای اخیر رونق خاصی در رابطه با وقف احساس نمی‌شود، تصریح کرد: اردبیل باید به لحاظ انتساب به ولایت و ابا‌عبدالله ‌الحسین در وقفهای جدید پیشگام باشد.

وی با بیان اینکه در سال جاری تنها چهار وقف جدید در استان صورت گرفته است، عنوان کرد: انتظار می‌رود با حمایت نهادها سنت حسنه وقف را بیشتر ترویج داده و مردم را نسبت به این عمل ترغیب کنیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل با اشاره به اینکه هزینه عمرانی موقوفات در استان متجاوز از پنج میلیارد ریال است، تاکید کرد: این موقوفات بعد از واگذاری در راستای عمل به نیات واقف استفاده می‌شود.

