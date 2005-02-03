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۱۵ بهمن ۱۳۸۳، ۱۸:۰۶

عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي در گفتگو با "مهر ":

ترقي: هيچ زمان خاصي براي اعلام نامزد نهايي اعلام نشده است //طبق زمان برنامه ريزي شده حركت مي كنيم

حميد رضا ترقي عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي گفت : هنوز زمان براي معرفي كانديداي نهايي اصولگرايان مشخص نشده است .

حميد رضا ترقي عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي درگفتگو با خبرنگار سياسي مهر با بيان اين مطلب افزود : تنها جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي زمان معرفي كانديدا را ارديبهشت اعلام كرده است و ساير گروههاي اصولگرا در اين خصوص اظهار نظري نكرده اند .

عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي با اشاره به اينكه شوراي هماهنگي براي معرفي كانديداي نهايي طبق جدول زمان بندي شده و سياستهاي برنامه ريزي شده حركت مي كند گفت : براي معرفي كانديداي نهايي اصولگرايان دير نشده است و شوراي هماهنگي نيز در زمان معين نامزد نهايي را به جامعه معرفي  مي كند .
ترقي تصريح كرد : تمام گروهاي احزاب و تشكلهاي سياسي عضو شوراي هماهنگي  نيروهاي انقلاب نيز منتظر اعلام نتيجه نهايي از سوي شوراي هماهنگي هستند .

وي برخي اظهار نظرها درباره اينكه تاخير اعلام كانديداي نهايي از سوي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب به خاطر مشخص نشدن وضعيت آقاي هاشمي رفسنجاني در انتخابات است ؛ را رد كرد و گفت : اين مسئله هيچ ربطي به آمدن و نيامدن آقاي هاشمي ندارد .

ترقي در خصوص برنامه هاي سراسري حزب موتلفه اسلامي براي انتخابات رياست جمهوري با اشاره به اولين اجلاس منطقه‌اي دانشجويان و دومين اجلاس منطقه‌اي خواهران حزب موتلفه اسلامي گفت : براي توجيه نيروهاي عضو موتلفه در خصوص انتخابات رياست جمهوري ،  اجلاس منطقه‌اي دانشجويان اين حزب  در مشهد و به مدت سه روز و همچنين اجلاس منطقه‌اي خواهران حزب موتلفه اسلامي در تهران برگزار مي‌گردد.

کد مطلب 154689

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