جعفر عسگری در گفتگو با مهر بیان داشت: دنیای اسلام در حال حاضر چشم به کشور ایران دوخته‌و مردم و ملت ایران را به عنوان کشوری پیشکسوت در انقلاب و انتخابات می‌داند.

وی با اشاره به اینکه مردم استان اصفهان دشمن‌شناس و زمان‌شناس هستند، تصریح کرد: در یوم الله 22 بهمن مردم با تبعیت از معظم رهبری و حضورشان در تمام صحنه‌ها این امر را به خوبی نشان دادند.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان در مورد نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مشارکت حداکثری نشاط و امید را در جامعه افزون می‌کند و پشتوانه قوی برای مسئولان را به وجود می‌آورد تا بتواند در مجامع جهانی با قوت و قدرت نظرات و خواسته‌های خود را اعلام و مطالبه کنند.

وی مشارکت حداکثری مردم در انتخابات برای انقلاب و کشور اسلامی را ایجاد مصونیت دانست و تاکید کرد: این مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پاسخ محکمی به یاوه‌گویی‌های دشمنان است.

عسگری ادامه داد: با توجه به تهدیداتی که دشمن نسبت به کشور ما داشته است بدون شک مردم ولایت‌مدار استان اصفهان در 12 اسفند سال جاری بار دیگر با اقتدار به پای صندوقهای رای رفته و با آرا خود دشمنان را ناامید می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه باید در انتخابات نمایندگانی را انتخاب کرد که ویژگیهای منحصر به فردی داشته باشد، افزود: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری نماینده اصلح باید شجاع، توانمند، متعهد و وصل نبودن به منابع ثروت و قدرت باشد.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی ما به نمایندگان متعهد، دلسوز، ولایت مدار نیاز دارد که با انسجام و هماهنگی نسبت به قانون‌گذاری در راستای تحقق اهداف والای انقلاب اسلامی گام برداشته و ضمن حل مشکل‌های اساسی به استان‌ها نیز بپردازد.