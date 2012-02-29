دیدار پرسپولیس برابر تیم فوتبال السد قطر لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه کار گروه آسیایی باشگاه پرسپولیس که روز سه شنبه برگزار شد، براساس نظر دنیزلی مقرر شد که کاروان پرسپولیس مرکب از بازیکنان، کادر فنی و همراهان روز پنجشنبه یازدهم اسفند ساعت 11 صبح برای برپایی اردوی چهار روزه عازم کشور قطر شده و ضمن انجام یک بازی تدارکاتی با یکی از تیم های مطرح قطری تمرینات آماده سازی خود را برای رویایی با الهلال عربستان ادامه دهد.

بر اساس این تصمیم قرار بود پرسپولیس در اردوی چهار روزه خود در قطر در یک بازی تدارکاتی به مصاف السد، قهرمان دوره قبل رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا برود که این موضوع با تصمیم دنیزلی لغو شد.

دنیزلی دلیل این موضوع را پیشگیری از مصدومیت احتمالی بازیکنان پرسپولیس و تحت فشار سنگین قرار نگرفتن آنها در فاصله زمانی کم این بازی تا بازی با تیم الهلال در مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا عنوان کرده است. به همین دلیل با تصمیم کادر فنی و تصویب کار گروه آسیایی باشگاه پرسپولیس، بازی با تیم شهرداری تبریز جایگزین بازی با تیم السد قطر شده است. این بازی امروز چهارشنبه برگزار می شود.