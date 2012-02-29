حضور مردم در انتخابات موجب ناامیدی دشمنان نظام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه آمده است: "اینک که در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار داریم وظیفه همگانی است که با حضور در انتخابات تعلق خاطر و عرق ملی به ایران و ایرانی را در جهت تشکیل مجلس توانمند و کارآمد با رای خود به نمایش بگذاریم چرا که انقلاب اسلامی در دهه چهارم حیات پر افتخار خود منشاء عمده تحولات در عرصه بین المللی به ویژه خاورمیانه است، به گونه ای که به عقیده اندیشمندان کانون اصلی تاثیرگذاری حرکت فزاینده بیداری اسلامی در منطقه و الهام بخشی ملت های آزادی خواه و عدالت طلب جهان، انقلاب اسلامی ایران است".

در بخش دیگری از این بیانیه تایکد شده است: "اکنون در شرایطی به سر می بریم که دشمنان نظام به دنبال حضور حداقلی و کمرنگ مردم در انتخابات هستند و استکبار جهانی به خوبی می داند که امروزه ایران اسلامی به الگویی بی بدیل برای استکبار ستیزی و نماد مردم سالاری دینی در جهان تبدیل شده است و آنان به خوبی می دانند که بیداری اسلامی در جهان اسلام با تاسی از ملتی شکل گرفته است که 33 سال پیش توانست هیمنه پوشالی آمریکا، اسرائل و انگلیس را درهم بشکند و با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و با برگزاری پرشور ده ها انتخابات عزت و سربلندی خود را به جهانیان ثابت کند".

اعضای شورای اسلامی استان کردستان آورده اند: "مردم شریف کردستان همانطور که با حضور پرشور در راهپیمایی 22 بهمن امسال نا امیدی و یاس را بر همه ظالمان و دشمنان کشور مستولی کردند با شرکت در انتخابات 12 اسفند نیز بار دیگر دشمنان و تفرقه افکنان را که قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را دارند کور می کنند و جلو کارشکنی های آنان را می گیرند و دوازدهم اسفند ماه 90 آزمون دیگری برای تعالی معنوی و پیشرفت کشور و فرصتی تاریخی و بی بدیل برای مردم حماسه ساز ایران است".

ما اعضای شورای اسلامی استان کردستان از همه اقشار فهیم و مسلمان استان کردستان استدعا داریم که با مشارکت حداکثری در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری و انتخاب هوشمندانه خود به خلق حماسه ای دیگر بپردازند و بی تردید مجلس نهم در کارآمدی و تحقق گفتمان انقلاب اسلامی نقشی تعیین کننده دارد.