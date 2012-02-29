هشدار نظامیان و درگیری لفظی سناتورهای آمریکایی بر سر کاهش بودجه دفاعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مقامات وزارت دفاع این کشور نیز هشدار داده اند که کاهش بودجه نظامی، بازار کار آمریکا را در سراسر 50 ایالت و همچنین امنیت ملی این کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.



"کنت کونارد" رئیس دموکرات کمیسیون بودجه مجلس سنای آمریکا گفت: با توجه به بحران مالی کشور، در بودجه نظامی باید صرفه جویی بیشتری صورت گیرد و حل این بحران بدون چنین اقدامی ممکن نخواهد بود.



کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا که مسئولیت تأیید بودجه نظامی پنتاگون را بر عهده دارد ، در نشست اخیر خود لایحه‌ای را به تصویب رساند که ۲۱ میلیارد دلار بیشتر از بودجه نظامی پیشنهاد شده وزارت دفاع آمریکا در سال مالی ۲۰۱۲ کاهش می‌دهد.

لایحه بودجه ای که به تأیید اوباما و تصویب کنگره جمهوریخواهان در ماه آگوست سال گذشته رسید، حکایت از 487 میلیارد دلار کاهش بودجه در طول یک دهه دارد.

بنا براین گزارش، لایحه‌ای که این باربه اتفاق آراء در کمیسیون بودجه مجلس سنای آمریکا به تصویب رسیده است، مشابه لایحه‌ای است که درماه ژوئن به تصویب رسیده بود اما کاهش بودجه بیشتری را شامل می شود تا الزامات کاهش بودجه شدیدی را که کنگره در ماه آگوست تصویب کرده بود را محقق سازد.