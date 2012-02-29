570 کیلومتر راه جدید در خراسان رضوی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی گفت: تا پایان سال جاری 573 کیلومتر راه جدید بین شهری و روستایی در استان به بهره‌برداری می رسد.

ابراهیم صنیعی اظهارکرد: این پروژه ها در راستای گسترش زیرساخت های حمل و نقل و با هدف توسعه راه های استان در دو بخش شهری و روستایی به اجرا در آمده است.

وی احداث بزرگراه مشهد - شاندیز با هزینه ای بالغ بر 145 میلیارد ریال را از مهمترین این پروژه ها یاد کرد و ادامه داد: بهره‌برداری از این بزرگراه، سبب افزایش ظرفیت ترافیکی در محور ارتباطی این منطقه گردشگری می شود.

وی در توضیح پروژه های راه بین شهری آماده بهره برداری، افزود: ساخت بزرگراه تربت حیدریه - گناباد، بهسازی و روکش محور باخزر - تربت جام، ایمن سازی محور قوچان- امام قلی، بهسازی ورودی شهر تربت حیدریه و احداث کنارگذرهای کاریز و احمدآباد صولت از جمله این طرح ها است.

صنیعی گفت: به منظور بهسازی و افزایش کیفی کریدور ترانزیتی جنوب و مرکز کشور، بهسازی قطعه اول محور باخزر - تربت‌حیدریه با هزینه ای بالغ بر 50 میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیان کرد: بزرگراه تربت حیدریه - گناباد به طول 51 کیلومتر، بزرگراه باغچه - تربت حیدریه، قطع سوم راه اصلی قوچان -باجگیران، تقاطع غیرهم‌سطح دولت آباد نیشابور و بهسازی و آسفالت ورودی شهر باجگیران از دیگر طرح های آماده بهره‌برداری استان در آستانه نوروز 91 است.

عبور درآمدهای سال جاری شهرداری دولت آباد از مرز 17 میلیارد ریال

شهردار دولت آباد گفت: درآمدهای سال جاری شهرداری دولت آباد از مرز 17 میلیارد ریال گذشت.

محمدحسن فیروزفر اظهارکرد: مجموع درآمدهای دریافتی شهرداری تا پایان آذر ماه بیش از 17 میلیارد ریال بود که از این مقدار بیش از دو میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی و 15 میلیارد ریال آن جزو اعتبارات شهرداری بود.

شهردار دولت آباد سپس با اشاره به افزایش 10 درصدی بودجه این شهرداری گفت: این افزایش بودجه با توجه به درآمدهای وصولی و هزینه های انجام شده در 9 ماهه نخست سال جاری به منظور گسترش خدمات عمرانی، اداری و شهری صورت گرفت.

وی افزود: بر این اساس سال جاری در مجموع بیش از 16 میلیارد ریال بودجه صرف فعالیت های عمرانی شهرداری شده است.

آغاز عملیات اجرایی احداث پایانه حمل و نقل خواف در آینده نزدیک

مدیر شرکت همیار راه نگین خراسان از آغاز عملیات اجرایی پایانه حمل و نقل خواف در ابتدای سال 91 خبر داد.

ناصر مقدم افزود: ماشین آلات مورد استفاده در این پروژه خریداری شده و در حال انتقال به محل شرکت است.

وی سپس به وضعیت عمومی حمل ونقل در کشور اشاره کرده و گفت: حجم خدمات در بخش حمل و نقل عمومی شامل قطار، اتوبوس، مینی بوس و کامیونت در دولت نهم و دهم چندین برابر شده است.

مقدم درپایان هدف از ایجاد سیستم حمل و نقل پایدار را جابجایی راحت تر مسافر و کالا با کمترین میزان مصرف انرژی دانست و گفت: حمل ونقل پایدار علاوه براین با استفاده از شیوه های حمل ترکیبی تلاش برای حل مشکلات زیست محیطی را به ثمر می رساند.

جلب مشارکت گسترده مردم اولویت ستادهای انتخاباتی باشد

فرماندار سرخس گفت: علاوه بر انتخاب نماینده اصلح از میان کاندیداهای مورد تایید شورای نگهبان، مشارکت گسترده مردم در انتخابات از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

علیرضا بوستانی در بازدید از ستادهای انتخاباتی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی شهر سرخس اظهارکرد: التزام عملی کاندیداهای شهرستان به قانون انتخابات تحسین برانگیز و قابل تقدیر است.

وی تصریح کرد: شور و شعف حاکم بر فضای انتخابات، نوید دهنده حضور گسترده مردم در پای صندوق های اخذ رای است.

فرماندار سرخس از ستادهای انتخاباتی خواست تا با بهره گیری از روش های قانونمند تلاش خود را برای معرفی خصوصیات نامزدها از جمله سوابق و برنامه ها مبذول و مردم را در انتخاب کاندیدای اصلح یاری رسانند.

شایان ذکر است اعضای هیئت اجرایی، بازرسی و فرماندهی انتظامی شهرستان نیز در این بازدیدها حضور داشتند.