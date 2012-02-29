بدون بداخلاقی هم می توان نماینده شد/ ولایتمداری شاخص اصلی اصولگرائی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مفید کیائی نژاد از روحانیون مبارز و نویسنده ای توانا است که در دوره های سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم ساوجبلاغ و نظر آباد حضور داشته است.

حجت الاسلام کیائی نژاد، مسئولیت گزینش در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت گروه معارف اسلامی این دانشگاه را در رزومه کاری خود دارد.



حضور در عقیدت سیاسی ارتش جمهوری اسلامی، تدریس در دانشگاه و فعالیتهای تبلیغی در جهت حفظ و ترویج ارزشها و باورهای دینی و اعتقادی از دیگر اقدامات ایشان است.

در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام مفید کیائی نژاد با اعلام حمایت جبهه متحد اصولگرایان به عنوان کاندیدای نمایندگی مردم ساوجبلاغ و نظر آباد پا به صحنه رقابت های انتخاباتی گذاشته و خود دلیل این حضور را خواست مردم و دلسوزان نظام و حساسیت انتخابات پیش رو عنوان کرده است.

ولایتمداری شاخص اصلی اصولگرائی است

حجت الاسلام کیائی نژاد در خصوص جبهه متحد اصولگرایان و اعلام حمایت این جبهه از ایشان در انتخابات پیش رو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درتعریف اصولگرائی، مبانی مفاهیم ثابتی هستند که در هیچ زمینه و وضعیتی دچار تغییر نشده وجوهره اصلی جریان اصولگرائی را تشکیل می دهند.

وی افزود: بیان و التزام این مبانی به معنای اهمیت و تعیین کنندگی آنها در همه زمان ها است و آن اصول عبارتند از اسلام، جمهوری اسلامی، خط و سیره امام و ولایت مطلقه فقیه که پایبندی به انها وظیفه هر ایرانی متعهدی خواهد بود.

وی دفاع از ارزشهای اسلامی، پایبندی به مبانی انقلاب، التزام عملی به ولایت فقیه وفصل الخطاب دانستن کلام و نظر رهبری، احترام و توجه به جایگاه روحانیت، ساده زیستی و پرهیز از تجمل گرائی، اعتقاد به آزادی مشروط و عدالت محوری و تحقق وحدت مطلقه امت اسلامی را از شاخص های جبهه متحد اصولگرایان دانست و گفت: این شاخص ها اموری هستند که بیانگر اولویت های جریان اصولگرائی در مقام عمل به خصوص در زمان و شرایط فعلی هستند و از آنجا که شاخص های من کاملا مطابق این شاخص ها و خط مشی است، افتخار می کنم که با حمایت این جبهه پا به صحنه رقابت انتخابات گذاشته ام.

تنها آرزویم خوشنودی رهبر از نتیجه انتخابات است

حجت الاسلام کیائی نژاد در ادامه با اشاره به تطابق و همسوئی خط مشی جبهه متحد اصولگرایان با منویات و دیدگاههای مقام معظم رهبری گفت: تلاش جبهه متحد در جهت راهیابی نماینده های اصلح و دلسوز نظام به مجلس و تشکیل مجلسی ولائی است.

وی افزود: تنها آرزوی من جدای اینکه رای بیاورم یا خیر، شادمانی و خوشنودی رهبر از روند برگزاری انتخابات و نتیجه حاصل از آن است.

بیکاری جوانان مهمترین معضل ساوجبلاغ است

وی مهمترین معضل ساوجبلاغ را بیکاری بیش از شش هزار جوان در این شهرستان دانست و گفت: تلاش برای کاهش نرخ بیکاری در این شهرستان با احیای ظرفیت ها و پتانسیل های بالای این شهرستان را در دستور کار و اهم برنامه های خود خواهم داشت.

وی گفت: چندین شهرک صنعتی در ساوجبلاغ به بهره برداری نرسیده که در صورت احیا و به کارگیری آنها مشکل بیکاری تا حد زیادی رفع می شود.

وی همچنین به کارگیری نیروهای بومی به جای نیروهای غیربومی در کارخانجات صنعتی این شهرستان را از دیگر راهکارهای عملی برای کاهش نرخ بیکاری عنوان کرد.

سرانه های بهداشت و درمان ساوجبلاغ پاسخگوی نیازها نیست

حجت الاسلام کیائی نژاد کمبود سرانه های بهداشت و درمان را یکی از دیگر ازمعضلات ساوجبلاغ دانست و گفت: مردم ساوجبلاغ برای رفع نیازهای درمانی خود مجبور به طی مسافت های طولانی هستند و از آنجا که مهمترین نیاز مردم که باید در جهت بر آوردن آنها تلاش شود بحث بهداشت و درمان آنها است، برای افزایش سرانه های بهداشت و درمان این شهرستان به جد تلاش خواهم کرد.

وی همچنین، کمبود در سرانه های فرهنگی، آموزشی و ورزشی را از معضلات و مشکلات مهم و اساسی این شهرستان ذکر کرد که باید در سایه تعامل و نگاه ویژه مسئولان برطرف شود.

برکات استان شدن البرز، هنوز شامل ساوجبلاغ نشده است

وی در خصوص استان شدن البرزو برکات این امر برای ساوجبلاغ گفت: متاسفانه استان شدن البرز، نگاه مسئولان را بیش از پیش متوجه کرج کرده و مشکلات و معضلات ساوجبلاغ و شهرهای اقماری در سایه مشکلات کرج مهجور مانده است.

وی گفت: نباید اجازه دهیم اتفاقی که برای کرج در سایه نشینی پایتخت افتاد برای ساوجبلاغ و شهرهای اقماری تکرار شود و مرکز گرائی عقب ماندگی روزافزون را برای این شهرها به ارمغان بیاورد.

وی گفت: باید زمینه ا ی فراهم شود که در کنار رسیدگی به معضلات کرج و تلاش برای توسعه روزافزون آن، مشکلات و نیازهای شهرهای اقماری نیز مرتفع شود که امیدوارم تعامل بیش از پیش نماینده جدید این شهر با نماینده های کرج این امر را محقق کند.

بدون بد اخلاقی هم می توان نماینده شد



حجت الاسلام کیائی نژاد فضای انتخابات ساوجبلاغ را بسیار پر شور و نشاط ارزیابی کرد و گفت: شایسته این شور و نشاط زیاد مردم در فضای انتخابات نیست که با بد اخلاقی و عدم رعایت اخلاق انتخاباتی به حاشیه کشیده شود.

وی گفت: کاندیداها باید باور داشته باشند که بدون بی اخلاقی و بد اخلاقی نیز می توان نماینده شد و شایسته خدمتگزار نیست که با تخلف و بداخلاقی سیاسی و دینی وارد عرصه خدمتگزاری شود.