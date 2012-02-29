50 درصد اقامت کشور در مشهد انجام می گیرد/ مرمت مسجد نور تربت جام

به گزارش خبرگزاری مهر، جانشین رئیس ستاد دائمی تسهیلات سفرهای خراسان رضوی گفت: بیش از 50 درصد اقامت کشور در مشهد انجام می گیرد و بعد از تهران بیشترین میزان جابجایی مسافر از طریق پرواز و آمار ریلی را دارا هستیم.

حسین پور در نشست هماهنگی ستاد دائمی تسهیلات سفرهای خراسان رضوی گفت: هر ساله برنامه ریزی های خاص جهت استقبال و ارائه خدمات به زائرین حرم رضوی صورت می گیرد اما می توان گفت ستاد سال گذشته نمونه‌ی منسجم و یکپارچه دوران فعالیت ستاد بوده است که منجر به اخذ مقام استان برتر از دید ناظرین عالی کشور شد.

وی افزود: باید بر روی سفر و مباحث گردشگری به خصوص برگزاری تورهای یک روزه و حتی تورهای ویژه حرم گردی برنامه ریزی دقیق تری صورت گیرد.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با مروری بر فعالیت های یکایک اعضای ستاد تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم امسال ماندگاری زائر را افزایش دهیم و معضلاتی مانند زوارکش ها و یا اسکان در واحدهای غیر قانونی را رفع کنیم

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی خراسان رضوی در این جلسه که در محل ستاد دائمی سفرهای استان برگزار شد، اظهار داشت:‌ این ستاد که از سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است تاکنون هماهنگی بسیار خوبی را میان دستگاه های اجرایی استان مرتبط با حوزه زیارت و سفر برقرار کرده است.

مجبتی رجایی افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر استاندار خراسان رضوی رئیس ستاد و معاون عمرانی استاندار جانشین ستاد هستند در این راستا اکثر دستگاههای اجرایی عضو در ستاد به خوبی به فعالیت در زمینه زائر و سفر می پردازند.

رجایی با اشاره به آمار ورودی زائر از سال 88 تاکنون بیان کرد: در سال 88، 25 میلیون نفر، سال گذشته 27 میلیون نفر و تا پایان دی ماه سال جاری نیز 25 میلیون نفر زائر وارد شهر مشهد شدند.

وی تصریح کرد: البته با توجه به تاکید استاندار خراسان رضوی مبنی بر ورود حداقل 28 میلیون نفر زائر در سال 91 به پایتخت معنوی ایران، پیش بینی مانیز بر ای سال 91 همین است که قطعا این رقم محقق خواهد شد.

مسجد و سقاوه نور تربت جام مرمت شد

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری شهرستان تربت جام گفت: بنای تاریخی مسجد و سقاوه نور در تربت جام مرمت شد.

عبدالرحیم تاج محمدی گفت: مسجد نور اولین مسجدی است که از توسط شیخ احمد جام در دامنه کوه بزد ساخته شده ودر این مکان به ریاضت وعبادت پرداخته است.

وی افزود: مصالح به کار رفته درمسجد نور که در نزد مردم منطقه از اهمیت ویژه ای بر خوردار است از سنگ، آجر گل، ماسه، گچ وچوب بوده و فاقد هرگونه تزئینات معماری هستند و مسجد در سال 84 به ثبت ملی رسیده است.

تاج محمدی اظهار داشت: مرمت انجام شده در خصوص مسجد نور شامل زدودن اضافات نمای دیوارهای خارجی، مرمت و بهسازی موضعی بدنه دیوارها و بند کشی، وانجام کاه گل کشی نماها و بامسازی بوده است.

وی در خصوص مرمت سقاوه نور نیز بیان کرد: این بنا به ثبت ملی رسیده وعملیات مرمتی آن نیز شامل جمع آوری اضافات بدنه، موزون سازی دیوارها ونماها، بند چینی و رگه چینی دیوارها است.

تاج محمدی بیان کرد: این سقاوه در فاصله 200متری جنوب مسجد نور از دامنه کوه نور می جوشد و داخل یک حوض مربع شکل می ریزد و بر اطراف این حوض یک بنای آجری چهار ایوانی احداث شده که طاق نماهایی دراطراف دارد و به احتمال بسیار سقاوه مسجد نور بوده است.

گفتنی است، سقاوه در اصطلاح به بنایی گفته می شود که معمولا در مسیر چشمه ساخته می شود و آب چشمه وارد آن می شود.