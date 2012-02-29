استاندار خراسان شمالی از ستاد انتخابات استان بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار خراسان شمالی از سالن شهید ماژانی استانداری که برای هدایت واجرای انتخابات استان تجهیز وآماده شده است بازدید کرد.

در این ستاد جایگاه کمیته های مختلف ستاد، خبرنگارن، مسئولین، ناظران شورای نگهبان، بازرسین و سایر افرادی که حضور آنان در ستاد الزامی دیده شده است.

ابوطالب شفقت در این بازدید که جمعی از خبرنگاران نیز حضور داشتند، گفت: امسال تقید نامزدهای انتخابات به قوانین در امر تبلیغات مشهود است و از اسراف ها تا حدود زیادی جلوگیری شده است.

نماینده عالی دولت در استان، با تاکید بر برگزاری انتخاباتی سالم، مجریان انتخابات را به امانتداری و رعایت کامل قانون توصیه کرد و از کاندیداها برای عمل به قانون و رعایت اخلاق انتخاباتی درطی هفته تبلیغات انتخابات، قدردانی کرد.

یک خیرتهرانی حمایت 50 یتیم بجنورد را برعهده گرفت



مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) بجنورد گفت: یک خیر تهرانی حمایت مادی و معنوی 50 یتیم بجنورد را برعهده گرفت .



محمد بلوچی گفت: در راستای تامین مایحتاج مادی و معنوی ایتام تحت پوشش و فراهم کردن بستر مهر و محبت برای آنان یک خیر تهرانی حمایت 50 یتیم بجنورد را بر عهده گرفت.



وی با اشاره به اینکه این افراد در مناسبت های مختلف کمک های غیر نقدی و نقدی نیز اهداء می کنند افزود: طی 9 ماهه امسال حامیان و خیرین بجنورد مبلغی بالغ بر بیش از 8 میلیارد ریال کمک نقدی به حساب ایتام تحت حمایت خود واریز کردند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 2هزار و 307 یتیم تحت پوشش کمیته امداد بجنورد هستند اظهارداشت: 6 هزار و 386 حامی حمایت مادی و معنوی این ایتام را بر عهده دارند.



وی تصریح کرد: نیکوکاران علاوه بر پرداخت وجوهات ماهیانه خود به ایتام در طول سال نیز کمک های غیرنقدی از قبیل پوشاک، لوازم خانگی، جهیزیه و دیگر مایحتاج زندگی را به آنان ارائه می دهند.

صدور بیش از یک هزار و500 مجوز مشاغل خانگی در شهرستان اسفراین



سرپرست اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان اسفراین گفت: از ابتدای اجرای قانون ساماندهی وحمایت از مشاغل خانگی و با تدابیر صورت گرفته توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان دستگاههای اجرایی ذیربط اقدام به صدور مجوز مشاغل خانگی برای متقاضیان کردند.

سعید ملایی تعداد مجوزهای صادر شده را یک هزار و 521 مجوز اعلام کرد و افزود: این تعداد مجوز جهت متقاضیان مستقل و پشتیبان صادر شده است.



وی ادامه داد: تاکنون تعداد 720 طرح با مبلغی بالغ بر 30 میلیارد ریال به بانکهای عامل ارسال شده است.



سرپرست اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان اسفراین اظهار داشت: بیش از 12 میلیارد ریال تسهیلات در اختیار 337 طرح پرداخت شده است.



سرپرست اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان اسفراین همچنین گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 4 هزار و 343 فرصت شغلی جدید در شهرستان اسفراین ایجاد شده است.

وی ادامه داد: با توجه به سیاست گذاری دولت مبنی بر رسیدن به نرخ بیکاری 7 درصد در پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 4 هزار و343 فرصت شغلی جدید در شهرستان اسفراین ایجاد و توسط دستگاههای اجرایی در سامانه رصد اشتغال کشور ثبت شده است.



وی افزود: آمار ثبت شده در سامانه مذکور بدون احتساب اشتغال ایجاد شده در بخش مسکن است.

ملایی گفت: فرصتهای شغلی ایجاد شده در سطح شهرستان اسفراین از ابتدای سال تاکنون با احتساب بخش مسکن 6 هزار و 868 فرصت شغلی جدید است.