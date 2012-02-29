حضور باشکوه در انتخابات اتحاد و انسجام ایرانیان را به دنیا ثابت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی اصغر تقوی صبح چهارشنبه و در جریان دیدار با رئیس دانشگاه پیام نور این شهرستان اظهار داشت: دشمن با ایجاد اختلاف قصد مشغول کردن مردم به خود و دور کردن آنها از آرمان های انقلابی کشور ایران را دارد که بدون شک این توطئه ها با هوشیاری مردم محکوم به شکست است.

وی با بیان اینکه مردم با سرمایه بزرگ وحدت و بهره برداری از آن در مقابل دسیسه ها محکم ایستاده اند و از ارزش های اسلامی انقلاب ایران دفاع می کنند، بیان کرد: انتخابات مجلس شورای اسلامی روز حماسه مردم ایران است که طبق فرامین امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری برای ما حضور حداکثری و انتخاب فرد اصلح مهم است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیواندره افزود: دانشجویان به عنوان قشر تاثیرگذار و دانش محور برای تحقق این اهداف بسیار موثر هستند و باید زمینه را برای حضور هر چه بهتر این قشر در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی به ویژه انتخابات فراهم کرد.

حجت الاسلام تقوی بر موضوع تحکیم و گسترش وحدت در میان دانشجویان تاکید کرد و گفت: امروز اگر وحدت مردم و دانشگاه دست به دست هم بدهند بدون شک تمام توطئه های دشمنان خنثی می شود.

وی بیان کرد: دشمنان برای ضربه زدن به نظام اسلامی بی کار نمانده اند و آنها نیز با بهره برداری از تمام توان خود دست به دست هم داده اند تا وحدت اسلام را با کم رنگ کردن صحنه های حضور مسلمانان بی اثر کنند و سپس توطئه های خود را در این بخش عملی کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیواندره اعلام کرد: به منظور آگاهی قشر جوان و دانشجویان با انتخابات کارگاه آموزشی با همکاری تبلیغات اسلامی این شهرستان و دانشگاه پیام نور با موضوعات "انتخابات در نظام سیاسی اسلام" و "انتخابات حق یا تکلیف" برگزار شد که خوشبختانه با استقبال مناسبی مواجه شد.